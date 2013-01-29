路透基点: 山东宏桥贷款金额提高至3.3亿美元,已完成签约--RLPC

路透香港1月28日 - 汤森路透旗下基点报导,据消息人士透露,山东宏桥新型材料的2亿美元三年期大宗商品关联融资,金额提高至3.30亿美元后,已在上周五签约.

共有13家银行参与,其中九家为首次向山东宏桥放款.这13家银行包括摩根大通.摩根大通去年9月初曾负责协调山东宏桥的5亿美元三年期贷款.

在这次贷款中,摩根大通担任牵头行兼簿记行,承贷3,000万美元.另外九家亦担任牵头行.国泰世华银行承贷5,000万美元,星展银行承贷3,000万美元.各承贷2,500万美元的有荷兰银行、青空银行、中信银行、First Gulf Bank、恒生银行、兆丰银行及Rabobank.

友利银行承贷2,000万美元,担任主办行,国民银行承贷1,500万美元,担任安排行.台新银行承贷1,000万美元,担任协办行.

除了摩根大通、国泰世华、荷兰银行及First Gulf以外,其余银行皆是首次向山东宏桥提供贷款.

山东宏桥原本计划贷款金额为2亿美元,在11月中旬左右准备筹组安排行银团.在获得热烈回应后,贷款金额并未进入一般银团阶段.

新贷款期限与9月的贷款相同,但平均年限较长,约为两年,且定价较低.

新贷款的最高综和收益为455个基点,较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点,先付费用250个基点.

9月贷款的最高综合收益为501个基点,利率为较LIBOR加码330个基点,平均贷款年限为1.75年.此案有11家银行参与.

一如先前报导,新贷款的结构与9月交易相似.外资银行将可直接向境内借款人放贷.

在该结构下,山东宏桥将通过向特约购买方交付铝锭的方式来偿还贷款.随后该购买方将把款项转到一个境内的第三方账户,该账户将按月偿还贷款.

宏桥是中国第四大铝生产商及第二大民营铝生产商.(完)