主要国家经济指标预测--1月30日****

路透1月30日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 1月29日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 +0.3% +1.3% 1月28日-2月8日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 -- +1.3% 三个月房价指数(较上年同期) 截至1月 -- -0.3% 1月30日(三) 0700 瑞士UBS消费指标 12月 -- 1.23 0800 瑞士KOF领先指标 1月 1.16 1.28 0900 意大利企业信心指数 1月 89.5 88.9 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 增加2 增加1 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加5 减少2 抵押贷款批准件数(千件) 54.5 54.0 M4货供额(较前月) -- -0.20% 1000 欧元区企业景气指数 1月 负1 负1.12 经济景气指数 88.2 87.0 工业景气指数 负13.5 负14.4 服务业景气指数 负9.1 负9.8 消费者信心指数 负23.9 负26.5 消费者通胀预期指数 -- 23.5 1200 美国抵押贷款指数 1月25日当周 -- 894.8 再融资指数 -- 4,916.7 1315 美国ADP民间就业人数(万人) 1月 增加16.5 增加21.5 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +1.1% +3.1% 最终销售 +1.6% +2.4% GDP隐性平减指数 +1.5% +2.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.7% +1.6% 核心PCE物价指数 +1.0% +1.1% 1915 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布联邦基金 -- -- 0-0.25% 利率 2000 新西兰央行利率决议 2.5% 2.5% 2350 日本工业生产 12月初值 +4.5% -1.4% 工业生产一个月预估 12月 -- +6.7% 工业生产两个月预估 -- +2.4% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超352 外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,962 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 1月29日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 12月 负4 -- 企业信心指数 3 -- 0700 德国Gfk消费者信心指数 2月 5.8 5.7 0700 德国进口物价(较上月) 12月 -0.5% +0.1% 进口物价(较上年同期) +0.3% +0.9% 0745 法国消费者信心指数 1月 86 86 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月26日当周 -1.0% -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月26日当周 +1.6% -- 1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同 11月 +5.5% +5.5% 期) 经季节调整(较前月 +0.6% +0.6% ) 未经季节调整(较前月 -0.1% 持平 ) 1500 美国消费者信心 1月 58.6 64.0 2145 新西兰建筑许可 12月 +9.4% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞/张明钧; 审校 于春红)