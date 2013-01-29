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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 06:52 BJT

****主要国家经济指标预测--1月30日****

路透1月30日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:    

 1月29日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段        预估值       前值
 2350      日本零售销售(较上年同期)                          12月         +0.3%      +1.3%
 1月28日-2月8日
 0800      英国Halifax房价指数(较前月)                        1月            --      +1.3%
                     三个月房价指数(较上年同期)           截至1月            --      -0.3%
 1月30日(三)
 0700      瑞士UBS消费指标                                   12月            --       1.23
 0800      瑞士KOF领先指标                                    1月          1.16       1.28
 0900      意大利企业信心指数                                 1月          89.5       88.9
 0930      英国消费者信贷(亿英镑)                            12月         增加2      增加1
              抵押贷款发放金额(亿英镑)                                    增加5      减少2
              抵押贷款批准件数(千件)                                       54.5       54.0
              M4货供额(较前月)                                               --     -0.20%
 1000      欧元区企业景气指数                                 1月           负1     负1.12
                经济景气指数                                               88.2       87.0
                工业景气指数                                             负13.5     负14.4
                服务业景气指数                                            负9.1      负9.8
                消费者信心指数                                           负23.9     负26.5
                消费者通胀预期指数                                           --       23.5
 1200      美国抵押贷款指数                           1月25日当周            --      894.8
              再融资指数                                                     --    4,916.7
 1315      美国ADP民间就业人数(万人)                          1月      增加16.5   增加21.5
 1330      美国国内生产总值(GDP)环比年率               第四季初值         +1.1%      +3.1%
              最终销售                                                    +1.6%      +2.4%
              GDP隐性平减指数                                             +1.5%      +2.7%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                   +1.7%      +1.6%
              核心PCE物价指数                                             +1.0%      +1.1%
 1915      美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布联邦基金            --            --    0-0.25%
           利率                                                                  
 2000      新西兰央行利率决议                                              2.5%       2.5%
 2350      日本工业生产                                  12月初值         +4.5%      -1.4%
              工业生产一个月预估                             12月            --      +6.7%
              工业生产两个月预估                                             --      +2.4%
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                          前周            --    卖超352
           外资投资日本股市(亿日圆)                                          --  买超1,962
               
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:  

 1月29日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段          现值     预估值
 0030      澳洲国民银行(NAB)企业状况指数                   12月           负4         --
                          企业信心指数                                      3         --
 0700      德国Gfk消费者信心指数                            2月           5.8        5.7
 0700      德国进口物价(较上月)                            12月         -0.5%      +0.1%
              进口物价(较上年同期)                                      +0.3%      +0.9%
 0745      法国消费者信心指数                               1月            86         86
 1245      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)          1月26日当周         -1.0%         --
 1355      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)        1月26日当周         +1.6%         --
                                                                               
 1400      美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同          11月         +5.5%      +5.5%
           期)                                                                 
                                经季节调整(较前月                       +0.6%      +0.6%
           )                                                                   
                              未经季节调整(较前月                       -0.1%       持平
           )                                                                   
 1500      美国消费者信心                                   1月          58.6       64.0
 2145      新西兰建筑许可                                  12月         +9.4%         --
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (整理 杜明霞/张明钧; 审校 于春红)

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