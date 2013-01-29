《交易视点》中国转债投资止盈心态升温,但非曲终人散之时--中金

路透北京1月29日 - 中国中金公司最新发布的中国可转债策略周报认为，在股市无力，民生转债发行预期挥之不去，加上市场累积了不小涨幅情况下，转债投资者止盈心态明显提升。

但支撑股市中期走势的根本因素并无改变，包括经济企稳、流动性偏松（包括IPO停滞等）、通胀不高、政治蜜月期等，股市还没有大的风险点，行情有望进一步演进。

**策略观点**

在股市无力，民生转债发行预期挥之不去，加上市场累积了不小涨幅情况下，转债投资者止盈心态明显提升。

未来两周转债市场的关注点在于：第一，股市将以何种方式结束震荡？我们基本维持年度策略推介过程中的看法，“上半年宏观环境对权益市场有利，2300点有震荡，两会前后有调整，二季度可能还有机会”。

2300点有震荡在预期之中，理由在于反弹空间已经达到一次熊市反弹的级别，代表着反弹第一阶段（确定性最强的阶段）的结束，投资者有兑现获利的冲动。

时间上，春节长假临近，投资者无心恋战，获利了结兑现流动性的要求较强。但支撑股市中期走势的根本因素并无改变，包括经济企稳、流动性偏松（包括IPO停滞等）、通胀不高、政治蜜月期等，股市还没有大的风险点，行情有望进一步演进。

因此，我们对后市仍抱有偏正面的看法，春节前后历年经常出现的反弹值得关注，下一个调整的敏感窗口可能出现在两会前后。

第二，民生转债能否在近期顺利拿到批文？民生是上半年最有可能获批发行的大盘转债。一季度存在发行的可能性，但仍存在诸多变数，并以股市继续回暖为前提。

如果该转债获批，对市场冲击难免，但转债市场不会因此重回到估值“跌无可跌”的地步，幅度可控。

如果股市继续调整，我们建议放缓止盈的步伐，仍建议以持有为主。如果股市回调到年线或者反映了民生转债发行的预期，可能又将成为增持的机会。

**热点个券**

国投、国电转债在过去两周分别披露了业绩预增公告和业绩快报。其中，国投净利润增幅将超过280%。而国电业绩超预期，主要源于火电盈利能力增强及兑现金融资产导致的投资收益。

对国投转债，鉴于基本面仍将高增长和正股估值仍较低，正股调整空间预计有限。前期没有止盈的可以继续持有。如果转债跌破120元价位，建议重新关注增持机会。

对国电转债，考虑到行业趋势向好，正股估值有安全边际，转债估值有所修复，上周出现的止盈窗口稍纵即逝，建议当前价位继续适量持有并等待低吸机会。

基金四季度公告显示，债基持有转债平均仓位降低，但是转债仓位前1/4分位数从24%提升到29.1%，更真实的反映了投资者的积极态度。

从基金持有个券情况看，大盘转债持仓情况平稳，而重工、电力转债出现净增持，而中海、歌华、深机、博汇等转债受到进一步的抛弃。

趋势上，存量债基前期净增持，目前可能已经放缓，增量资金关注转债基金发行。(完)