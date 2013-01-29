更新版 1-中国公开市场: 逆回购放量单日呈净投放,春节及月末临近资金需求渐增

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路透上海1月29日 - 中国央行周二公开市场七天期逆回购放量至800亿元人民币,令单日净投放达270亿元.春节及月末时点临近,部分机构资金需求渐增,同时一二级资金利率利差收窄,均推升逆回购需求,央行顺势放量操作,维稳资金面.

交易员表示,月末及春节将近,机构流动性压力增加,今日操作的七天期逆回购在期限上能够跨过月末,缺乏资金的机构较为需要.同时二级市场上七天质押式回购利率已显露上行趋势,与逆回购利率之间的利差逐渐收窄.

"这很矛盾,为保证流动性不得不从一级(市场)拿,但拿了又不划算...不过(相比从前)虽然七天(回购利率)比逆回购利率低,但也已经涨到3%以上了."北京一银行交易员称.

央行公告称,公开市场今日将进行800亿元逆回购操作,中标利率为3.35%,与此前持平.今日公开市场逆回购到期总量为530亿元.

上周公开市场仅进行了七天期逆回购操作,周二和周四操作量分别为430亿元和580亿元,中标利率均持平在3.35%,维持数月来的稳势.

北京时间10:18,七天质押式回购加权利率 最新报在3.1428%,较前日2.9842%上涨约16个基点(bp).

上海一银行交易员预计,随着市场需求增加,各家机构对于春节及月末时点的警惕性增强,本周央行公开市场或将呈现净投放.下周(即春节假期前一周)资金面通常会出现紧张局面,预计逆回购需求将继续放量.但由于央行短期流动性调节工具(SLO)的存在,目前市场对节前时点性紧张并未恐慌.

中国央行公开市场开年来已连续四周净回笼,其中上周规模续降至490亿元.市场人士表示,短期流动性调节工具(SLO)拉长资金面宽松预期,但春节前流通中现金备付压力或逐步显现;长期来看,SLO虽会降低机构超储备付需求进而释放资金,但仍难替代存款准备金率的调节作用.

中国人民银行此前宣布，自1月18日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 800

(周四) 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 1,210