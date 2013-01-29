台湾债市: 102/2殖利率创逾两周高位,受美债偏空及台币贬值预期影响

路透台北1月29日 - 台湾公债殖利率周二全面续扬,主流券五年公债102/2殖利率创逾两周来收盘高位,交 易员认为,受到美债气氛偏空及台币贬值预期心理影响,殖利率全面持续攀高,目前处于区间偏弱整理格局. 他们表示,由于美国10年期公债殖利率将挑战2%整数关卡,若顺利站稳2%以上,不排除台债殖利率区间再度 上移,市场关注今日稍晚美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议及周五将公布非农就业数据,近期美债将 牵动台债农历年封关前的走势,不过距离农历年封关只剩3-4个交易日,先前放空的券商将在封关前陆续回补,料 短线台债区间震荡的可能性较高,明日主流券102/2殖利率区间估落在0.89-0.915%. 台湾五年期公债102/2殖利率来到两周来收盘高位,前波高位为1月11日的0.9075%,10年期公债101/9殖利率 则创四个半月来新高,前波收盘高位为去年9月19日的1.1930%,不过因为下周一将展开10年新券公开发行前交易 ,成交量已明显萎缩. "现在(台债)就看美债、台币何时止稳了."一证券交易员说. 今天台币兑美元 收盘贬幅缩减至0.1分.外银交易员称,台币要再急贬实属不易,料在29.5-29.6元 区间整理,今天没看到外资大动作卖压,判断台债今天是面临多杀多的情况,才会再持续走高,短线先观察102/2 殖利率会不会破先前该券的标售利率0.911%. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +0.75 0.9072 0.8975-0.9110 231.0 10 101/9 +1.82 1.1915 1.1738-1.1930 48.0 15 102/1 +2.60 1.4450 1.4100-1.4450 5.0 20 102/3 +0.65 1.6065 1.6000-1.6070 11.5 美国公债收益率连续第三个交易日上扬,衡量美国12月企业支出计划的指标改善,引发部分市场人士预计经 济成长力度或足以让美联储(FED)考虑撤出经济刺激计划.投资者也因本周标售990亿美元公债而压低价格,不过 数据显示12月成屋待完成销售指数意外下降后,公债价格缩减跌幅.指标10年期公债价格下跌7/32,收益率报1.9 7%,高于上周五尾盘的1.95%.盘中稍早收益率一度升穿2%,为去年4月迄今的第一次. 证券交易主管认为,近期美债殖利率急弹,已推升主流券102/2殖利率向上测试,若升破该券标售利率0.911% ,将再带动区间向上整理.不过也有票券交易员指出,在农历年封关前,交易商仍向短线抛补,预估先前放空的券 商可望在封关日前回补,因此推估台债主流券殖利率再弹的空间已有限. 另外,台湾股市 周二持续涨势,终场收高1.13%,触及两周收盘高位.主要受惠于大陆证监会主席郭树 清访台的利多消息激励. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 1.5980 15 102/1 1.4450 10 101/9 1.1915 5 102/2 0.9070 2 101/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)