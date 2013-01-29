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亚洲 | 2013年 1月 29日 星期二 12:28 BJT

《中国2013年经济指标各方预测值一览》--1月29日

路透上海1月29日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值:

               政府目标           预测值/预测者/预测时间                          实际值
               2013年                 2013年                             2012年12月/2012年全年

  国内生产        --      *8.2%/申银万国证券研究所/13年1月                       *7.9%/*7.8% 
  总值(GDP)               *8.3%/渣打银行/1月                             (7.9%为2012年四季度数据
) 
                         *8.4%左右/中科院预测科学研究中心/1月
                         *8.2%/IMF/1月
                          8%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月
                          略超8%/中国国际经济交流中心/1月
                          8%左右/国务院发展研究中心/1月    
                          7.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月                   
                          8-8.5%/交行金融研究中心/12月                   
                          8.4%/世界银行/12月                             
                          8%左右/国家信息中心/12月
                          7.5%/美银美林/12月                                     
                          7.5%/巴克莱资本/12月                            
                          8%/民生证券首席经济学家邱晓华/12月                                
                          8.2%/中国社科院/12月 
                          7.7%/野村首席中国经济学家张智威/12月               
                          8%/苏格兰皇家银行/11月
                          8.2%/摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹/11月
                          9.3%/人民大学/11月
                          8.5%/经合组织(OECD)/11月
                          8%/摩根大通/11月                 
                                                            
                        
  居民消费        --      *3.5%左右/中科院预测科学研究中心/13年1月                  2.5%/2.6%
  价格指数(CPI)           *4%/渣打银行/1月 
                          3.5%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月                         
                          3%-4%/中国国际经济交流中心/1月
                          3.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月                      
                          3.5%左右/交行金融研究中心/12月                        
                          3%左右/国家信息中心/12月                           
                          4%/巴克莱资本/12月                                   
                          3%左右/民生证券首席经济学家邱晓华/12月   
                          3%/中国社科院/12月
                          4.1%/人民大学/11月
                          2.7%/中金/11月
                              
                  
  工业生产者出厂  --                     --                                   -1.9%/-1.7%       
            
  价格指数(PPI)                                                                                 
                      

                          
  广义货币        --       16.5%/人民大学/11月                                 13.8%/13.8%      
                            
  供应量(M2)               
                        
                                                                                                
                   
  新增人民币贷款  --        9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月                 4,543亿元/8.2万
亿元                                                                   
                          9万亿左右/中金公司/12月                            
                                    
  贸易顺差/逆差   --        2,400亿美元左右/国家信息中心/12年12月            316.2亿美元/2,311亿
美元                            
                                  
                                      
  社会消费品      --        14.6%/国家信息中心/12年12月                          *15.2%/*14.3%  
                        
  零售总额                                                            
                                                                       
                                 
  固定资产投资    --        22%/国家信息中心/12年12月                            *20.6%/*20.6%  
          
  (不含农户)               21.5%/摩根大通/11月                           (20.6%为2012年1-12月数
据)
                                                                                                
                   

  注:1、*表示新增
     2、以上数据均来自媒体的公开报导
     3、机构全称:
                      央行--中国人民银行
                  国研中心--国务院发展研究中心
              发改委研究院--发改委宏观经济研究院
                  中金公司--中国国际金融有限公司
                  经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
                       IMF--国际货币基金组织(完)

 (整理 边竞; 审校 曹巍浩)

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