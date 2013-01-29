更新版 1-新债招标: 一级强势行情继续演绎,国开行第二轮"F4"浮息债再获追捧

* 国开行第二轮"F4"浮息债再受捧,中标利差远低预期

* 农发今年首只新债结果亦偏低

* 金面整体宽松,一级需求居高不下

* 经济复苏通胀抬头,浮息债投资价值显现 (新增更多评论)

路透上海1月29日 - 中国银行间债市一级市场强势行情仍在演绎.周二招标的国家开发银行 第二轮四期联发浮息债(市场戏称"F4")再受追捧,中标利差大多远低于预期;同时招标的农业发展银行今年首只新债的中标利率亦偏低.

市场人士分析指出,资金面整体较为宽松,一级市场需求居高不下,且国内经济企稳复苏趋势形成,央行下半年关注点或会转向通胀,令浮息债投资价值显现,均推低本轮"F4"浮息债的最终结果.

"今天投得有点太狠了,结果有点低."北京一国有银行交易员称.

上海一大型银行交易员则指出,"经济在复苏,大家预期固息债压力会比较大.大家心态比较保守,shibor浮息债被看好."

华东一商业银行交易员直言国开结果在预料之外,他提到,因各期债的发行数量偏少,不排除会受某一家机构投标量偏大,拉低最后中标结果的影响.

他们认为,交易型机构应该会偏好该类债,"包括一些外资什么的.三年和五年现在(一级半市场)都有返五毛成交的了,溢价已经有了."上述上海的交易员称.

本次国开10-13期浮息债招标具体结果如下:

一年 三年 五年 七年

中标利差 -50bp -1bp 19bp 38bp

预期均值 -35bp 3bp 30bp 44bp

投标倍数 4.73 3 4 2.22

而农发行五年期固息金融债,中标利率为3.95%,稍低于市场预测均值3.98%.首场投标倍数为2.19倍.

**具体条款**

本次招标的为国开行2013年第10期至第13期金融债,具体条款如下:

10期 11期 12期 13期

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期限/计息方式 一年浮息 三年浮息 五年浮息 七年浮息

利率基准 三个月shibor

发行上限(亿元) 40 60 60 40

招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式

起息日/缴款日 2月1日

分销期 1月30日-2月1日

上市日 2月5日 2月7日 2月7日 2月7日

基本承销额 无

发行人增发权利 保留

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上述债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无,三年期为0.05%,五年期和七年期为0.10%;各品种均无兑付手续费.

国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.

今年以来,国开行基本保持着每周一次债券发行的节奏.此前已发行债券中,包括一次五期固息债(福娃债)及其一次增发,和四期一年定存基准浮息债(F4).

农发行则为今年第一期金融债,具体条款如下: