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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 07:12 BJT

****敬告客户: 《金融市场假期一览表》即将改版****

亲爱的客户，您好：

由于路透英文新闻即将停止提供《金融市场假期一览表》服务,中文新闻也将从2月4日起做出相应调整。

调整后将于每周一发出按国别/地区别的假期页面代码表,点击后即可参考浏览.

稿件调整为您带来不便，敬请谅解。如您有任何意见或建议,请发邮件给 meg.shen@thomsonreuters.com (完)

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