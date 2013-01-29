路透调查: 台湾去年第四季经济成长料略回温至3.1%,因出口由弱转强

调查结果(较上年同期变动百分比):-->请参照,谢谢!

路透综合10家金融机构的预测中值显示,台湾第四季的经济成长率为3.1%,高于主计总处先前预估的成长2.97%;因出口略微回温,而民间消费的表现也略为好转.