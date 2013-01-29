中国货币市场: 七天品种续升,资金面料维持利率缓升但整体平稳的格局

路透上海1月29日 - 中国银行间资金市场周二早盘仍然呈现宽松,质押式回购隔夜及14天期品种加权利率变化不大,七天利率则继续走升.市场人士预计,随着春节临近,资金面料将维持利率缓升但整体平稳的格局.

交易员并表示,宽资金支撑1月以来隔夜利率均维持稳定,但本周七天和14天品种轮流上涨,主要是因两个品种都跨月,如今天央行已投放了七天品种,但今日借入七日品种可应付下月五日的例行缴准,致机构需求增加,而14天因跨春节因素实际拆借天数长于14天,也推动本周利率走升.

"整体还是宽松,有些品种上涨,是市场情绪吧,钱不难借."上海一位银行交易员称.

华北一位银行交易员则表示,14天利率目前的二级市场利率已经高于公开市场,而七天利率虽仍低于一级,但本周也超过了3%的绝对水平,随着春节临近,资金面虽然仍未见紧张,但节日效应影响下,利率走升是大概率事件,但幅度料不会很大.

北京时间12:00分,隔夜回购利率 加权利率为3.1064%,昨日加权利率则为2.9842%.

中国央行周二公开市场七天期逆回购放量至800亿元人民币,令单日净投放达270亿元.春节及月末时点临近,部分机构资金需求渐增,同时一二级资金利率利差收窄,均推升逆回购需求,央行顺势放量操作,维稳资金面.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12：21 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.1011 2.0968 +0.43

七天 3.1064 2.9842 +12.22

14天 3.6386 3.6489 -1.03