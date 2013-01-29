中国汇市: 人民币早盘续跌,中间价四连跌但料难形成贬值预期

* 人民币即期早盘继续走跌

* 中间价连跌四天至三周新低

* 连跌势头难持续,不会形成贬值预期

* 日内仍面临净结汇压力

路透北京1月29日 - 人民币兑美元即期 周二早盘继续小幅走低.中间价连跌四天至三周新低,加之近日亚洲货币普遍走贬,使人民币顺势下跌.但连续贬值后结汇意愿也有升温,日内净结汇压力不减.

交易员认为,中间价近期连续走弱多为顺应外盘趋势,同时起到对前期过大的离岸和在岸人民币汇率价差做出调整的效果,后期持续时间料不长,且整体走贬幅度也较为温和,应不会引发人民币重新走贬的趋势.

"这几天中间价的走势,可能是央行不希望境内外市场一致看多人民币,还是要让人民币汇率形成一涨一跌,双向波动的形势."上海一股份行交易员认为.

但即期市况持续清淡,成交价格区间仍保持在20个点左右.波动偏小加之中间价无法估计,仍让交易员大呼头疼.

北京时间12:09,人民币兑美元即期报6.2252元,上日收报6.2226元.今日人民币兑美元中间价 为6.2851元,上日中间价为6.2818元.

离岸人民币 昨日大幅走贬后今天稍有反弹,套利空间一度反转,但交易员表示尚未观察到境内购汇有明显增多.

北京一国有大行交易员称,近期中间价连续走低,监管层可能考虑到前期CNH和CNY的点差比较大,有调整因素在里面,"现在价差因素没有了,之后中间价可能还是会更多跟随美元指数吧."

北京时间12:15,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2258/77元,上一交易日尾盘报6.2315元.

东京汇市日圆兑美元周二重又滑向上日触及的两年半低位,受风险资产乐观人气迹象打压.澳元则升高,因数据显示澳洲企业信心反弹.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3175/15,上日尾盘为6.3210.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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