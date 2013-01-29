《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月29日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *招商局集团 100 22 6 1/30簿记建档 农业银行 AAA 1/31 2/1 广发银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *漳州九龙江 22 10 12 2/5簿记建档 民生银行 AA 2/6 2/7 建设公司 ======================================================================================== *中信国安集团 60 20 12 2/5簿记建档 中信证券 AA+ 2/6 2/7 农业银行 ======================================================================================== *云天化集团 50 20 12 2/5簿记建档 中国银行 AA+ 2/6 2/7 ======================================================================================== *南京中电熊猫 35 10.5 12 2/5簿记建档 建设银行 AA+ 2/6 2/7 信息产业集团 平安银行 ======================================================================================== 万向钱潮 15 15 9 1/30簿记建档 光大银行 AA 1/31 2/1 ======================================================================================== 太原重工 20 10 12 1/30簿记建档 交通银行 AA 1/31 2/1 ======================================================================================== 安徽国祯环保 1 1 12 1/30簿记建档 兴业银行 A 1/31 2/1 ======================================================================================== 北京基础设施 40 20 12 1/31簿记建档 建设银行 AAA 2/1 2/4 投资公司 ======================================================================================== 华映科技 5 2.5 12 1/31簿记建档 民生银行 AA- 2/1 2/4 ======================================================================================== 天瑞集团 6 6 12 2/1簿记建档 广发银行 AA 2/4 2/5 水泥公司 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *昆明自来水集团 15 8 5 2/1簿记建档 民生银行 AA 2/5 2/6 ========================================================================================= 南京城投 20 10 5 1/31簿记建档 光大银行 AAA 2/1 2/4 控股集团 国开行 ========================================================================================= 内蒙古阜丰 12 6 3 1/31簿记建档 招商银行 AA 2/1 2/4 生物科技 ========================================================================================= 辽宁成大 7 7 3 1/31簿记建档 招商银行 AA 2/1 2/4 中国银行 ========================================================================================= 成都文化旅游 5 3 5 1/31簿记建档 浙商银行 AA 2/1 2/4 发展集团 ========================================================================================= 上海张江集团 11.80 6 5 2/1簿记建档 工商银行 AA+ 2/4 2/5 交通银行 ========================================================================================= 重庆高速 12 2 5 2/1簿记建档 工商银行 AA+ 2/4 2/5 兴业银行 ========================================================================================= 陕西海升果业 4.5 4.5 3 2/4簿记建档 农业银行 AA- 2/5 2/6 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 沈阳市 0.77 0.77 2 2/1簿记建档 建设银行 AAA 2/4 2/5 中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 湖北襄阳 2.27 2.27 3 2/1簿记建档 中信银行 AAA 2/5 2/6 高新区中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 福建宁德 1 1 3 2/1簿记建档 兴业银行 AAA 2/4 2/5 中小企业 ========================================================================================= 江苏连云港 2.7 2.7 3 2/4簿记建档 南京银行 AAA 2/5 2/6 中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)