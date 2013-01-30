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货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 10:36 BJT

新债招标: 中国三年国债中标利率3.10%,符合预期--业内人士

路透上海1月30日 - 业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的260亿元人民币三年期固息国债,中标利率为3.10%,接近此前3.09%的市场预测均值.

业内人士并称,该期债投标倍数为2.23倍,边际(最优)中标利率为3.13%.此前市场利率预测区间为3.05%-3.13%.

该期债为财政部今年第四期记账式国债,按年付息,采用混合式招标方式,标的为利率.全部为竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期国债1月31日开始发行并计息,1月31日-2月4日进行分销,2月6日起上市交易.(完) (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)
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