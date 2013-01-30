新债招标: 中国三年国债中标利率3.10%,符合预期--业内人士

欧洲汇市：英镑料录得四周来首个周线跌幅，投资者关注产出数据
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
路透上海1月30日 - 业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的260亿元人民币三年期固息国债,中标利率为3.10%,接近此前3.09%的市场预测均值.
业内人士并称,该期债投标倍数为2.23倍,边际(最优)中标利率为3.13%.此前市场利率预测区间为3.05%-3.13%.
该期债为财政部今年第四期记账式国债,按年付息,采用混合式招标方式,标的为利率.全部为竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.
该期国债1月31日开始发行并计息,1月31日-2月4日进行分销,2月6日起上市交易.(完) (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
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路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190