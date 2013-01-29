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亚洲 | 2013年 1月 29日 星期二 17:12 BJT

台湾汇市: 台币/美元收在平盘,外资及出口商抛汇令台币止贬

* 外资重卖美元,台币料重回盘整
    * 央行仍微量调节,干预不大
    * 明日交投区料落于29.400-29.700

    路透台北1月29日 - 台币兑美元 周二收在平盘附近,与台币处于竞价关系的韩元 今日
止跌回升,加上台股扬升限缩台币跌幅.市场人士称今日已见此前站在美元买方的外资反手获利了结,加上出口
商进场抛汇,有效止稳台币.不过台币汇价趋势不明,先看近期区间是否突破.
     
    汇银人士指出,上日贬值达3角虽令市场受惊,但今日开盘后市场趋于理性,尤其近日主要亚币急跌速度之快
相当罕见,此前主导盘势的外资也改弦易辙,重新回到美元卖方.不过因日圆 仍长期看贬,交易员称台币后
市方向仍需观察,似乎没有一定方向.
    
    "暂时不会再急贬了,看起来会进入盘整."一本地银行交易员说.
    
    交易员指出,今日央行仍在场上调节,但力道依旧不大,主要仍由市场力量主导盘势.除了韩元走升带动外,
台股 今日在亚股中表现亮丽,也成为支撑台币的另项重要因素.
    
    今日两家主要经纪商合计成交量16.92亿美元,较上日的合计22.85亿美元走低.
    
    台股加权指数 周二收高1.13%,报7,802点;外资及陆资今日在台股买超76.07亿台币,连续第二天买
超. 
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币短天期由溢价价价平,对国际美元的看法相当观
望.但六个月的NDF方面,则是美元/台币的折价扩大,长线对美元保守看跌.
    
    新兴汇市部分,韩国韩元周二录得13个月来最佳单日表现,引领亚洲新兴货币上扬,因为考虑到本地区经济
基本面稳健,投资者认为亚洲新兴货币近期疲弱走势过度. 
    
    本周重要事件及数据包括今晚美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议;周三美国FOMC宣布利率决定;
周四台湾主计总处公布GDP概估值、马来西亚央行货币会议;周五中国1月份PMI、美国1月非农就业报告.
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见 
    
    
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
 台北外汇经纪公司  29.559     29.560    29.430-29.700   29.561   11.18    15.72
                                                                          
 元太外汇经纪公司  29.548     29.519    29.431-29.700   29.530    5.74     7.13
                                                                          
 
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 美元/台币一个月期         -0.020/0.000      0.015/0.040
 美元/台币六个月期         -0.200/-0.170     -0.165/-0.125    (完)

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