台湾汇市: 台币/美元收在平盘,外资及出口商抛汇令台币止贬

* 外资重卖美元,台币料重回盘整 * 央行仍微量调节,干预不大 * 明日交投区料落于29.400-29.700 路透台北1月29日 - 台币兑美元 周二收在平盘附近,与台币处于竞价关系的韩元 今日 止跌回升,加上台股扬升限缩台币跌幅.市场人士称今日已见此前站在美元买方的外资反手获利了结,加上出口 商进场抛汇,有效止稳台币.不过台币汇价趋势不明,先看近期区间是否突破. 汇银人士指出,上日贬值达3角虽令市场受惊,但今日开盘后市场趋于理性,尤其近日主要亚币急跌速度之快 相当罕见,此前主导盘势的外资也改弦易辙,重新回到美元卖方.不过因日圆 仍长期看贬,交易员称台币后 市方向仍需观察,似乎没有一定方向. "暂时不会再急贬了,看起来会进入盘整."一本地银行交易员说. 交易员指出,今日央行仍在场上调节,但力道依旧不大,主要仍由市场力量主导盘势.除了韩元走升带动外, 台股 今日在亚股中表现亮丽,也成为支撑台币的另项重要因素. 今日两家主要经纪商合计成交量16.92亿美元,较上日的合计22.85亿美元走低. 台股加权指数 周二收高1.13%,报7,802点;外资及陆资今日在台股买超76.07亿台币,连续第二天买 超. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币短天期由溢价价价平,对国际美元的看法相当观 望.但六个月的NDF方面,则是美元/台币的折价扩大,长线对美元保守看跌. 新兴汇市部分,韩国韩元周二录得13个月来最佳单日表现,引领亚洲新兴货币上扬,因为考虑到本地区经济 基本面稳健,投资者认为亚洲新兴货币近期疲弱走势过度. 本周重要事件及数据包括今晚美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议;周三美国FOMC宣布利率决定; 周四台湾主计总处公布GDP概估值、马来西亚央行货币会议;周五中国1月份PMI、美国1月非农就业报告. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.559 29.560 29.430-29.700 29.561 11.18 15.72 元太外汇经纪公司 29.548 29.519 29.431-29.700 29.530 5.74 7.13 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/0.000 0.015/0.040 美元/台币六个月期 -0.200/-0.170 -0.165/-0.125 (完)