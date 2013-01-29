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货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 14:06 BJT

印度卢比汇率: 扩大涨幅至53.76,利率决定公布前为53.83

路透1月29日 - 印度卢比 扩大涨幅至53.76,印度央行利率决定公布前为53.83.

印度银行股指数 升0.7%.(完)

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