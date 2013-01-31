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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 08:00 BJT

重温稿-路透调查: 台湾去年第四季经济成长料略回温至3.1%,因出口由弱转强

(数据公布当日重温)

* 公布数据: 台湾第四季国内生产总值(GDP)概估值

* 公布时间 周四(31日)上午8:30

路透台北1月29日 -

调查结果(较上年同期变动百分比):-->请参照,谢谢!

预估中值 预估低位 预估高位 2012年Q3 2011年Q4 调查家数

+3.10% +1.40% +3.67% +0.98% +1.21% 10

观察重点:

路透综合10家金融机构的预测中值显示,台湾第四季的经济成长率为3.1%,高于主计总处先前预估的成长2.97%;因出口略微回温,而民间消费的表现也略为好转.

2012年第四季台湾出口年变动率翻正,第四季出口775.1亿美元,年成长2.5%;第四季的进口则仅有667.3亿美元,年衰退0.1%.2012年全年台湾出口疲弱,全年出口金额3,011.1亿美元,年衰退2.3%;进口则为2,707.3亿美元,年衰退3.8%.

展望2013年,台湾官方预估,全年GDP为3.15%,由首季至第四季逐季走高.

台湾央行在12月底召开第四季全体理监事会议决议维持重贴现率1.875%不变,是连续六季维持不变.(台湾央行利率预估请见 )

以下为各金融机构对去年第四季经济成长率的预估:(单位:%)

金融机构 Q4经济成长率(%)

-------------------------------------------

4Cast +3.67

中国信托 +2.70

星展银行 +2.70

ING +1.40

日盛投顾 +2.80

凯基投顾 +3.30

元富投顾 +3.30

大众银行 +3.39

台新投顾 +3.20

元大投顾 +3.00 -----------------------------------------

中值 +3.10(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)

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