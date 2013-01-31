重温稿-路透调查: 台湾去年第四季经济成长料略回温至3.1%,因出口由弱转强

《中国重要政经日程》--3月29日-9月
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(数据公布当日重温)
* 公布数据: 台湾第四季国内生产总值(GDP)概估值
* 公布时间 周四(31日)上午8:30
路透台北1月29日 -
调查结果(较上年同期变动百分比):-->请参照,谢谢!
预估中值 预估低位 预估高位 2012年Q3 2011年Q4 调查家数
+3.10% +1.40% +3.67% +0.98% +1.21% 10
观察重点:
路透综合10家金融机构的预测中值显示,台湾第四季的经济成长率为3.1%,高于主计总处先前预估的成长2.97%;因出口略微回温,而民间消费的表现也略为好转.
2012年第四季台湾出口年变动率翻正,第四季出口775.1亿美元,年成长2.5%;第四季的进口则仅有667.3亿美元,年衰退0.1%.2012年全年台湾出口疲弱,全年出口金额3,011.1亿美元,年衰退2.3%;进口则为2,707.3亿美元,年衰退3.8%.
展望2013年,台湾官方预估,全年GDP为3.15%,由首季至第四季逐季走高.
台湾央行在12月底召开第四季全体理监事会议决议维持重贴现率1.875%不变,是连续六季维持不变.(台湾央行利率预估请见 )
以下为各金融机构对去年第四季经济成长率的预估:(单位:%)
金融机构 Q4经济成长率(%)
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4Cast +3.67
中国信托 +2.70
星展银行 +2.70
ING +1.40
日盛投顾 +2.80
凯基投顾 +3.30
元富投顾 +3.30
大众银行 +3.39
台新投顾 +3.20
元大投顾 +3.00 -----------------------------------------
中值 +3.10(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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--记者获悉，中国10个尚未出台农垦改革发展实施意见的省份必须在6月底前出台，《中央直属垦区管理办法》等一系列支持农垦改革的配套政策措施正加快出台。从已出台的实施意见及下一步改革计划来看，多数集团化垦区将改组组建农垦国有资本投资运营公司、混改、资产证券化等作为下一阶段改革试点的重要内容，积极部署实施。
路透伦敦3月28日 - 本周聚首瑞士的主要石油贸易商称，他们预计如果俄罗斯认真执行减产，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国将把减产协议延长到今年下半年。