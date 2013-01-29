路透调查: 中国1月官方制造业PMI料续升至50.9,创九个月高位

* 公布项: 中国1月官方制造业PMI * 公布时间: 2月1日(周五)约9:00 * 路透预估中值: 50.9 * 预估区间: 50.5 ~ 51.2 * 历史数据: 12月--50.6; 11月--50.6; 10月--50.2; 9月--49.8 路透北京1月29日 - 路透访问14名分析师的预估中值显示,中国宏观经济先行指标--1月 官方制造业采购经理人指数(PMI)预计将续升至50.9,创九个月最高水准,且为连续第四个月 位于荣枯线50上方. 该指数和创两年高点的汇丰中国制造业PMI初值一道,进一步验证中国制造业正恢复扩张 动力,为宏观经济持续反弹奠定基础. 兴业银行首席经济学家鲁政委分析称,1月初钢材价格明显上涨,且有草根调研显示洽谈 重卡购买的业务量及新订单数量明显增加,下游工程建设需求持续回暖,以及春节前车市继续 回暖、招工依然较旺等因素,都支持官方PMI回升.他预计PMI将回升0.2个百分点至50.8. 花旗集团亦预测称,汇丰中国制造业PMI初值连续五个月回升,这种升势在官方数据中也 将有所体现.预计官方PMI将反弹0.3个百分点至50.9. 汇丰/Markit上周联合公布,中国1月制造业采购经理人指数(PMI)初值续升至51.9,创24 个月最高位,为连续第五个月回升,且是连续第三个月处在荣枯线50上方.上月终值为51.5. 汇丰终值数据将于周五(2月1日)北京本地时间上午9:45公布. 投资银行--渣打已经在最新研报中上调中国今明两年经济成长率分别至8.3%和8.2%,预 计今年中国经济将逐渐走强,到明年一季度在8.5%触顶,之后受政策再度收紧影响逐渐回落, 四季度将降至7.8%.而摩根大通也上调中国今年增速预测至8.2%,此前为8%. 路透上周季度经济调查中访问分析师的预估中值显示,中国今明两年通胀率预计分别为3 .2%和3.5%,经济增速则均为8.1%. 以下为各机构给出的1月中国官方制造业PMI预估详情: Forecast Pte 51.2 西班牙对外银行(BBVA 50.5 ) 首创证券 50.7 中金 51.0 花旗 50.9 光大证券 51.0 国泰君安 50.9 华宝信托 50.8 兴业银行 50.8 野村 50.9 北京领先国际金融资 51.0 讯 法国兴业 50.8 渣打 51.0 浙商证券 50.9 --------------------------- 中值 50.9 上月数据 50.6 (完) (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)