中国股市: 沪综指小幅收升刷新近八个月高位,短线料维持强势震荡

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透北京1月29日 - 中国股市沪综指周二小幅收升,刷新近八个月高位.盘面亦继续活跃 ,券商、煤炭板块涨幅居前.分析师认为,市场没有利空预期,且宏观面温和向好及资金供求较 宽松等均为大盘震荡上行提供了支撑. 沪综指 收报2,358.977点,涨12.472点或0.53%;此前收盘高点是去年6月1日的2,3 73.436.上海A股今日成交额放大至1,244亿元人民币,上日为1,164亿元. 华西证券分析师毛胜表示,目前市场看多的理由没有变化,市场信心亦明显增强.虽然春 节临近市场相对谨慎,短线或维持强势震荡,但预计震荡时间较短,且幅度较浅,2,320点附近 有较强支撑. 今日券商股继续领涨,其中招商证券 连续第二日涨停,报12.30元.同时,煤炭 股亦涨幅居前,山煤国际 大涨4.38%,报21.91元. 沪深300指数 收涨0.91%,报2,675.866点.沪深300指数2月合约 尾盘报2 ,673.0点,涨0.92%,成交量为568,896手.(完)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。