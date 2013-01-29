中国股市: 沪综指小幅收升刷新近八个月高位,短线料维持强势震荡

路透北京1月29日 - 中国股市沪综指周二小幅收升,刷新近八个月高位.盘面亦继续活跃 ,券商、煤炭板块涨幅居前.分析师认为,市场没有利空预期,且宏观面温和向好及资金供求较 宽松等均为大盘震荡上行提供了支撑. 沪综指 收报2,358.977点,涨12.472点或0.53%;此前收盘高点是去年6月1日的2,3 73.436.上海A股今日成交额放大至1,244亿元人民币,上日为1,164亿元. 华西证券分析师毛胜表示,目前市场看多的理由没有变化,市场信心亦明显增强.虽然春 节临近市场相对谨慎,短线或维持强势震荡,但预计震荡时间较短,且幅度较浅,2,320点附近 有较强支撑. 今日券商股继续领涨,其中招商证券 连续第二日涨停,报12.30元.同时,煤炭 股亦涨幅居前,山煤国际 大涨4.38%,报21.91元. 沪深300指数 收涨0.91%,报2,675.866点.沪深300指数2月合约 尾盘报2 ,673.0点,涨0.92%,成交量为568,896手.(完)