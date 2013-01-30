《交易视点》中国Shibor浮息债配置价值提升--中金

路透北京1月30日 - 中国中金公司最新发布的中国利率利策略周报认为，Shibor 浮息债目前的当期收益率略高于固息债，且利差仍处于2009年以来高位，考虑到协存利率呈现下降趋势，对银行和货币市场基金而言都有较好配置价值。

**对投资不要过于乐观,对出口不要过于悲观**

1 月份汇丰PMI预览值尽管继续回升，但新订单出现回落，引起了市场对经济回升能否持续的担忧。

从结构来看，出口订单是回升的，显示内需有一定的下滑，可能与今年冬季气温低于常年有关。我们认为对2013年的投资不能过于乐观。

首先，从投资分项上看，基建投资进一步上升的空间并不大；房地产投资的回暖主要表现为地产商在积极拿地，后续建房还需要等待库存的进一步消化，而目前三四线城市的库存依旧维持在高位；制造业投资则受限于去产能压力，增速将进一步降，综合来看投资还缺乏明显的增长点。

第二，政府加大对影子银行的监管使得今年社会融资总量增速较去年出现明显下滑是大概率事件，而影子银行已成为投资的重要资金来源，这将直接抑制今年投资增速的上升。

但经济数据的改善有望持续至二季度。

首先，由于工业品尚未大幅反弹推动企业盈利能力显着提升，所以企业对生产 仍然较为谨慎，避免了库存再次快速积压的可能性，从而有望延长这一轮PMI的上升周期。

其次，受发达国家经济好转和出口结构升级影响，今年出口增速有望明显改善。

经济回升并不一定会拉高资金价格，关键取决于经济回升的驱动力是出口还是投资，“投资下降、出口回升”的局面有利于流动性的进一步改善，上半年将延续风险资产上涨、收益率曲线陡峭化的特征。

节前资金紧张程度弱于往年，收益率曲线延续陡峭化趋势我们预计外汇占款回升的趋势在一季度将持续，并且单月增量有望继续提升，加上央行通过SLO 熨平资金面的波动，即使在春节前后，资金面的紧张程度也会较往年大为减弱。

正是在资金面宽松和平稳的预期下，投资者的行为也有一定变化。最明显的变化在于融资方倾向于借入更短期限的资金，尤其集中在1天回购，杠杆的提高可能会推动5年以下中短期债券收益率继续小幅下行。

而长端利率则在经济改善的环境中难以明显下降，PMI的新订单减去库存指标可以反映经济周期的波动，在该指标走升的情况下，长债收益率通常会有上升压力，而近期主要是资金面相对宽松抑制了长端利率的上行。

**Shibor 浮息债配置价值提升**

国开行 今年将持续发行Shibor浮息福娃债，有助于提升该品种的流动性。

Shibor浮息债目前的当期收益率略高于固息债，且利差仍处于09年利率市场化以来的高位，考虑到协存利率呈现下降的趋势，对于银行和货币市场基金而言都有较好的配置价值。

目前Shibor浮息债在估值上相对于固息债有一定的优势。首先，Shibor浮息债的当期收益率略高于固息债。其次，对于可以进行互换交易的投资者而言，如果买入浮息债并通过Shibor互换将其转换为固息债，那么可以获得比固息债更高的票息收益。

尽管资金面宽松也会推动3个月Shibor出现回落，但考虑到资本充足率新规提高同业资产风险权重的影响，回落幅度可能十分有限。(完)