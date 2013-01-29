台湾货币市场: 短率大致不变,资金平稳宽裕

* 央行略多收存单

* 市场资金充裕

* 短率持平不变

路透台北1月29日 - 台湾银行间短率周二变化不大.央行昨日砍了不少存单申购,今日并未大幅加强冲销,市场资金相对平稳充裕,短率大致不变.

部分交易人士表示,央行昨日收受存单金额很少,马上令资金变多,本来有拆入需求的银行变得观望,拆入需求大减.而外商银行也加入了提供资金的行列,资金不缺.

"昨天被砍了那么多(存单),今天钱多起来,不拆入了,"一位小型银行资金调度人员说.

而也有一位票券商交易员认为,近期虽然因为银行领现钞使得周转金压力,银行拆入需求升高,不过估计下周开始令民众领新钞之后,银行的周转金即会走升,届时资金将明显转多.

本地时间15:01银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.391%,上日收0.385%.今日区间在0.385-0.43%,上日收0.295-0.42%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.47%,同上日,二周拆款的区间则在0.42%,上日在0.41-0.45%.

**短票利率持平**

短票市场方面,票券商指出,由于短票利率与拆款之间的价差很大,因此银行的短票买气仍然相当不错,短票利率则是大致不变.

农历年后到期的短票利率在0.75-0.77%,上日在0.76%-0.77%.落点在农历年前的短票利率则在0.73-0.74%不变.

台湾央行周二存单到期金额53亿,存单发行金额待稍晚公布.

本周存单到期总额1兆(万亿)44.35亿,本周余日存单到期情况是:周三117亿,周四34亿以及周五6,873.9亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周一超额准备为543亿台币;累计超额准备为1,410亿台币,加计前期1%的超额准备为2,889亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率周一持平.券商资金调度人士认为,时序迈入月底周,今天投信赎回压力尚不明显,倒是寿险业资金因今日交割20年公债400亿台币而略紧,整体RP市场利率表现持稳,仍须关注明后天月底资金情势.

券商调度人士表示,受到月底效应影响,本土银行间操作趋于保守,部分已不承做拆出RP,不过投信端月底走钱情况不多,料明后天才会比较明显,尤其是后天,若月底资金情势转趋紧俏,公债RP利率主要交投可能略微上扬1个基点(bp),然而市场缺少公司债RP券源,料本周公司债RP利率将维持在既有区间.

"一票客户等着排队买公司债RP,这部分没有议价空间可谈."一大型券商交易员说.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,部分至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,同于上日.