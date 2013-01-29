中国债市:交易商协会拟取消短融和中票的发行利率下限指导--消息

路透北京/香港1月29日 - 据三位消息人士透露,中国银行间市场交易商协会拟取消短期融资券和中期票据 的发行利率下限,初步计划于下周一(2月4日)起开始执行.目前由于短融和中票发行利率下限的存在,一定程度 上导致一二级市场出现价差. "昨天开会,短融和中票利率指导底价,2月4号就准备执行(取消)了,"一位熟知内情的人士称. 北京一大型机构的资深投资人士分析表示,如果此措施开始执行,损失的不一定只是承销商的中间收入,发 行利率还可能因为利率底价的消失,被强势发行人推低至不合理的低位,故预计此政策的推出效果或为"双刃剑" . 另有多位知情人士并分析称,当时发行利率下限推行时,并未见公告.所以其取消的进程和后续影响,仍存有 一定的不确定性,尚待协会进一步确认. 路透就上述消息联络了中国银行间市场交易商协会,但暂未获得答复. 银行间债市非金融企业债务融资工具定价估值工作指引(试行)称,定价估值是指多家市场机构对当期各主 要信用等级、关键期限非金融企业债务融资工具二级市场均衡收益率估计值的平均水平.而一级市场发行将参 考估值结果定价,具体发行利率/价格将根据发行体具体资质情况以估值结果为基础浮动形成. 短期融资券和中期票据的票面利率基本由主承销商以簿记建档方式确定.2009年该类产品一度出现发行利 率过低,上市后二级市场收益率上涨,导致发行和交易受挫.随后,交易商协会为不同期限、等级的债务融资工具 设定利率发行下限,并根据市场走势适时调整,以保证发行和交易的顺畅. 中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期 限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种.估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市 场参与者,数量不超过22家.(完) (发稿 曹巍浩/赵红梅; 审校 屈桂娟)