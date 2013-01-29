《汇市简讯》欧元/美元陷于狭窄区间,观望FED会议及美国就业数据

* 欧元/美元料将陷于狭窄区间,本周将有美联储会议及非农就业数据等事件风险

* 欧元/美元回到小时图一目均衡云区1.3383-1.3450后,技术面转差

* 100小时移动均线在1.3398,提供短线支撑.1.3400料有企业买盘

* 1.3420重新出现选择权买盘,1.3500之前有选择权障碍相关卖盘

* 2012年高位1.3486,及2011年5月到2012年7月跌势的50%回档位1.3492,均值得注意.(完)