《汇市简讯》欧元/美元陷于狭窄区间,观望FED会议及美国就业数据

更新版 1-《图表新闻》今年第一季上演特朗普通胀大戏，但后续剧情可能有变
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
0752GMT
* 欧元/美元料将陷于狭窄区间,本周将有美联储会议及非农就业数据等事件风险
* 欧元/美元回到小时图一目均衡云区1.3383-1.3450后,技术面转差
* 100小时移动均线在1.3398,提供短线支撑.1.3400料有企业买盘
* 1.3420重新出现选择权买盘,1.3500之前有选择权障碍相关卖盘
* 2012年高位1.3486,及2011年5月到2012年7月跌势的50%回档位1.3492,均值得注意.(完)
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。