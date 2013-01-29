重温稿-《中国新债预测》三年国债利率预测均值3.09%,资金稳定预期支撑需求

* 招标品种: 财政部三年期固息国债

* 招标金额: 260亿元人民币

* 招标时间: 周三(30日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(银行、券商、保险

* 预测区间: 3.05%-3.13%

* 预测均值: 3.09%(按各家机构预测值平均

路透北京1月29日 - 中国财政部周三将招标发行三年期固息国债.路透调查显示,虽然国内经济复苏步伐稳健令债市承压,不过国债需求向来无须太过担忧,加之近期一级市场"春意融融",在机构对流动性稳定预期的配合下,明日新债定价料不会大幅脱离二级水平,预测均值为3.09%.

交易人士并提到,一季度国债到期规模或略大于发行规模,且本月份国债发行期限结构均不同,这对支持配置需求释放构成有利因素.

上海一券商分析师称,"因为国债的主要(配置)需求,还是来自大行和保险,而且三年期国债,又是交易型机构偏好的,所以我觉得各类型的需求都还不赖吧."

上述分析师并直言,虽然春天还没来,但开年以来利率债一级市场却持续让人感到春意盎然,例如今天国开行新债就受到热捧."今天发的浮息债,我预测的中标利差全部脱靶."

中国银行间债市一级市场强势行情仍在演绎.周二招标的国家开发银行 第二轮四期联发浮息债(市场戏称"F4")再受追捧,中标利差大多远低于预期;同时招标的农业发展银行今年首只新债的中标利率亦偏低.

不过也有业内人士提到,春节逐渐临近,资金面或开始趋紧,资金利率有所上行,这也将从技术层面推动市场收益率上行,考虑明日国债由于绝对收益较低或影响需求.

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,三年期品种最新收益率为3.1390%.二级市场上,剩余期限约2.6219年的国债120017券 最新成交收益率为3.09%.

明日招标新债为财政部今年第四期记账式国债,按年付息,采用混合式招标方式,标的为利率.全部为竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.