中国债市: 利率互换涨幅缩窄,因外围影响近尾声及资金面预期稳定

路透上海1月29日 - 中国人民币利率互换周二维持上涨,但涨幅缩减.源于外围市场对经济前景的乐观情绪已基本在昨日反应完毕,且市场仍维持对适度宽松的流动性预判.在对经济走势预期良好的市况下,长端略微上行,IRS曲线进一步陡峭化.

交易员指出,与IRS密切相关的七天质押式回购利率,在短期内应该维持在3%左右,基本在目前IRS报价里已经反映.即使由于春节因素,流动性出现短暂时点紧张,IRS短端并不太可能跟随调整.

"昨天外围情绪好,涨的比较明显,今天基本反应完毕了...现在主要(市况是)大家对经济预期都挺乐观的,所以长端上,而资金面短期也维持适当宽松,所以短端动的不多."北京一银行交易员称.

他并指出,本周将公布中国PMI及美国经济数据,且将召开美联储货币政策会议,在此之前投资者选择谨慎观望.

美联储将在周三结束为期两天的政策会议后发布声明,料将重申其购债政策将持续至就业市场前景明显改善.此外,路透调查分析师预计,定于周三公布的美国国内生产总值(GDP)数据料显示第四季经济环比成长年率仅为1.1%,低于前季3.1%的增速.美国还将于周五公布非农就业报告.

中国银行间资金市场周二仍然呈现宽松,质押式回购隔夜及14天期品种加权利率变化不大,七天加权利率则继续走升至3.1064%.市场人士预计,随着春节临近,资金面料将维持利率缓升但整体平稳的格局.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 --------------------------------------------------------------------------------------------- 周二 3.1450/3.2450 3.1380/3.2220 3.4440/3.5340 3.6720/3.7610 3.6640/3.9240 周一 3.1380/3.2380 3.1333/3.2158 3.4267/3.5075 3.6633/3.7492 3.6560/3.9140 --------------------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0070/+0.0070 +0.0047/+0.0062 +0.0173/+0.0265 +0.0087/+0.0118 +0.0080/+0.0100

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.