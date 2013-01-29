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货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 16:53 BJT

台湾央行: 共发行75亿台币存单,存单发行余额增22亿

路透台北1月29日 - 台湾央行周二公布,今日共发行75亿台币存单,若相较存单到期金额53亿,存单发行余额增22亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 47.00 91天期 0.93 23.00 182天期 1.05 5.00

央行上日共发行2,769.15亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,532.2亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周一超额准备为543亿台币;累计超额准备为1,410亿台币,加计前期1%的超额准备为2,889亿台币(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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