中国债市: 新债火爆行情未改现券稳势,基本面压制想像空间有限

路透上海1月29日 - 中国银行间债市周二现券整体变动不大,尽管新债发行延续了近期的火热势头,但对二级市场的拉动作用不明显,宏观经济持续向好,在基本面的压制下债市想像空间有限.

市场人士认为,近来新债受追捧主因是资金面宽松,加之年初机构倾向早配置早收益,在收益率缺乏下行空间而流动性又维持充裕的背景下,一级强于二级的现象恐还将延续.

"一级(市场)很给力,但二级一般,带动不明显."上海一银行交易员称.

他并谈到,尽管今日国开浮息债的招标结果,对Shibor基准浮息债走势有些许提振,但幅度亦很有限,而其他品种表现更是缺乏亮点.

周二上午招标的国家开发银行 第二轮四期联发浮息债(市场戏称"F4")再受追捧,中标利差大多远低于预期;同时招标的农业发展银行今年首只新债的中标利率亦偏低.

银行间资金市场周二仍然呈现宽松,质押式回购隔夜及14天期品种加权利率变化不大,七天利率则继续走升.市场人士预计,随着春节临近,资金面料将维持利率缓升但整体平稳的格局.

剩余期限约4.95年的固息国债130001最新报价收益率 在3.2650%/3.2550%,上日尾盘为3.2750%/3.2500%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

------------------------------

今日 2.0996 3.1064

上日 2.0968 2.9842 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8820/2.8160 国债参考率报价 2.8260/2.7650 金融债参考率报价 3.3200/3.2589(完)