表格: LME金属库存最新变化--1月29日

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透伦敦1月29日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨): 品种 最新库存 变动 铜 371,750 +30,750 锡 13,135 +100 铅 292,650 -1,075 锌 1,210,650 +3,050 铝 5,170,300 +9,125 镍 149,808 +384 铝合金 87,240 持平 NASAAC 146,840 -20 *NASAAC为北美特种铝合金.(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GR 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GR D> D> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GR 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GR D> D> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GR 铝合 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GR D> 金 D> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GR NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GR D> D> (编译 许娜; 审校 田建华)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。