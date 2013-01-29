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货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 17:09 BJT

表格: LME金属库存最新变化--1月29日

路透伦敦1月29日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨):
    
   品种       最新库存        变动
    铜         371,750     +30,750
    锡          13,135        +100
    铅         292,650      -1,075
    锌       1,210,650      +3,050
    铝       5,170,300      +9,125
    镍         149,808        +384
  铝合金        87,240        持平
  NASAAC       146,840         -20
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据      库存分布          品种   库存数据      库存分布
 铜     MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GR     铅  MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GR
                      D>                                                   D>
 铝     MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GR     锡  MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GR
                      D>                                                   D>
 锌     MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GR   铝合  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GR
                      D>                   金                              D>
 镍     MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GR  NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GR
                      D>                                                   D>
 

 (编译 许娜; 审校 田建华)

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