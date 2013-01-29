更新版 1-两岸金融: 中国资本市场对台开大门,承诺千亿RQFII试点

(新增细节及背景)

路透台北1月29日 - 中国证监会高层的台湾行结出近年来两岸证券业及资本市场相互开放最具突破性的果实,在首度平台会议上,中方送出包括开放台湾为RQFII(人民币合格境外投资者)试点先行的大礼.

不过双方承诺的开放项目将落实于两岸经济协议(ECFA)之下的"服务业贸易协议"中签署.目前两岸针对服贸协议仍有少数分歧正在协商,但已进入收尾阶段.

"两岸的平台(证券)已经建立,也将有定期的交流、互动...将开展两岸资本市场的交流与合作."中国证监会国际部主任童道驰在周二傍晚的记者会上说.

在RQFII试点部分,由于台湾的人民币业务已确定上路,农历年前将有指定银行(DBU)开始吸收人民币存款,中国证监会将台湾纳入为RQFII试点先行,将为台湾的人民币资金去化提供管道.

童道驰表示,该会了解台湾业界对大陆资本市场的较强需求,因此近期将增加1,000亿人民币额度,专项用于台资金融机构RQFII试点.而RQFII2也将扩及符合条件的台湾居民.

此前RQFII的投资额度为2,700亿人民币,仅及于香港的26家金融机构.

此外,在QFII部分,虽然去年7月证监会已修改相关规定,将证券公司取得QFII资格规定放宽,最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元.但因台湾证券公司难以达到标准,今日证监会也宣布将修改相关法令,令台资证券商申请QFII资格时,以集团管理总资产来计算.

此外,证监会也将放宽在大陆工作的台湾和港澳居民,直接使用人民币投资A股.

中国证监会主席郭树清此前访问香港时曾提出RQFII和QFII的投资规模,可以扩大到目前10倍的水平;并探讨推出QDII2(合格境内个人投资者)及RQFII2的可行性.

**台资券商取得A股经纪业务入门券**

在台资证券商的大陆市场准入部分,中国证监会也同样送出利多,将允许台资证券商与陆资在上海、福建和深圳各设一家两岸合资的全牌照证券公司,大陆股东不限证券公司,而台资持股最高可达51%,即享有控制权.且台湾券商最在意的A股经纪业务也同样到手.

目前中国允许外资券商在大陆的参股上限为49%,台湾此前即希望帮证券业者争取取得合资或参股券商的控制权.此外,目前中国主要允许有外资股权的券商从事承销及保荐业务.

证监会也同意将允许符合条件的台资金融机构在大陆设立合资基金管理公司时,台资可持股达50%以上;也将允许台湾期货公司在大陆设立合资期货公司,持股比例可达49%.

台湾的开放方面,台湾金管会称,将放宽QDII来台投资总额上限至10亿美元,目前为5亿;此外也将放宽大陆证券期货机构至台湾参股的持股比例,及开放大陆自然人投资台湾资本市场.

至于台湾急欲发展的T股(大陆注册企业至台湾上市),童道驰称目前没有法令障碍,将由企业考虑自身需求.