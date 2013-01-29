路透基点: 怡球金属1.5亿美元贷款案结案,13家银行参贷--RLPC

路透香港1月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称,怡球金属资源再生(中国)股份有限公司1.5亿美元的三年期境外循环贷款已经完成,有13家银行参与.

据悉,这笔贷款案的规模有可能上调.

委托主办行与额度分配行是中国信托商业银行与台湾土地银行.兆丰国际商业银行也共享主办行头衔.

有10家银行作为参与行加入,分别是高雄银行、台湾银行、永丰银行、国泰世华银行、华南商业银行、上海商业储蓄银行、新光金控、大众银行与台新银行.

一如稍早报导,这笔循环贷款分为AB两部分,A部分为1亿美元,由怡球金属资源再生(中国)担保,另外5,000万美元的B部分由备用信用证担保.

A部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点,B部分为较Libor加码180个基点.主办行可获得最高65个基点的先付费用.(完)