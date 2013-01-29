路透基点: 怡球金属1.5亿美元贷款案结案,13家银行参贷--RLPC

马来西亚期市：棕榈油期货中止两日升势而收跌，触及逾五个月低点
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
路透香港1月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称,怡球金属资源再生(中国)股份有限公司1.5亿美元的三年期境外循环贷款已经完成,有13家银行参与.
据悉,这笔贷款案的规模有可能上调.
委托主办行与额度分配行是中国信托商业银行与台湾土地银行.兆丰国际商业银行也共享主办行头衔.
有10家银行作为参与行加入,分别是高雄银行、台湾银行、永丰银行、国泰世华银行、华南商业银行、上海商业储蓄银行、新光金控、大众银行与台新银行.
一如稍早报导,这笔循环贷款分为AB两部分,A部分为1亿美元,由怡球金属资源再生(中国)担保,另外5,000万美元的B部分由备用信用证担保.
A部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点,B部分为较Libor加码180个基点.主办行可获得最高65个基点的先付费用.(完)
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透新加坡3月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周四升至一个月高位每吨近80美元，受持续的需求带动，汽油裂解价差也继续上涨，来到五周高位每桶10.40美元。