CNH市场动态: 即期汇价下跌后暂时回稳,观望美联储会议

路透香港1月29日 - 经历昨日下跌后,香港离岸人民币即期 周二小幅回升.市场人士指出,亚洲货币经历昨天一波惨跌后今日回稳,离岸人民币亦获逢低买盘支撑,价格再回到在岸价格之上.市场观望本周美联储(FED)会议结论.

交易商指出,在基本面支撑下,目前市场偏好人民币的气氛尚未改变.然而,由于近期国际情势变动较大,且即将面临农历新年长假,交易将相对谨慎而保守.此外,市场也关注流动性变化,以观察先前进到香港的资金是否外流.

"昨天离岸人民币有比较大的止损盘,今天平静多了,没有再看到止损盘出现,"一中资机构交易员说,"这看起来像是一个技术性的修正,人民币先前升了很多,出现修正是预期中."

交易员指出,先前离岸人民币汇价高于在岸时,有一些避险基金以及较大的贸易商藉着2、300点子的价差进行套利,在这波人民币回跌时平仓出场.此外,离岸汇价贬逾6.2150-6.2200时也触动较大的止蚀盘,让昨日离岸人民币跌至逾一个半月来低点.

"有一些收美元、付美元的企业平仓onshore/offshore(境内/境外)套利的部位,让(昨天)离岸人民币和在岸的价差一度到100多个点子.现在价差修正回来,这种activities(活动)变少."一台资银行人士说.

本地时间下午5:40时,离岸人民币 报6.2220,较上日收盘6.2345回升;昨日盘中触及6.2350,为去年12月14日6.2449以来最低.

在岸人民币兑美元即期 连续第四天收跌,至逾半个月新低.中间价亦连跌四天至三周新低.近日亚洲货币普遍走贬,人民币顺势下跌,但连续贬值后结汇意愿也有升温,日内净结汇压力不减.

交易员指出,相较于在岸走势受制于中间价格以及实质需求,离岸人民币更易受到投机性交易影响,走势更为波动.此外,国际因素也影响资金流动方向.

"前一阵子,很多资金流入香港,不只是流入港币,也进到人民币.你看(离岸)利率没有什么变化,意味着这些资金还没有流出去,市场对人民币的信心还在."上述中资机构交易员说.

市场人士表示,由于中国经济成长相对稳健,且未来还可能有通膨压力,即便亚洲货币战争开打,对人民币影响相对较小.然而,一旦美联储提早结束量化宽松,甚或是放出将升息的讯号,人民币还会有续贬的压力.

"如果美联储有任何要提前结束量化宽松的讯号,人民币可能会向6.2500贬值,"台资银行人士说,"但我觉得这个机率不太大."