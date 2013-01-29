版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 18:24 BJT

标题新闻: 欧元区以外国家的强劲需求将推动德国出口,料带动该国经济今年成长约0.8%--BDI工业联盟

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐