更新版 1-台湾货币市场: 短率大致不变,资金平稳宽裕

* 央行略多收存单

* 市场资金充裕

* 短率持平不变 (更新报价数据)

路透台北1月29日 - 台湾银行间短率周二变化不大.央行昨日砍了不少存单申购,今日并未大幅加强冲销,市场资金相对平稳充裕,短率大致不变.

部分交易人士表示,央行昨日收受存单金额很少,马上令资金变多,本来有拆入需求的银行变得观望,拆入需求大减.而外商银行也加入了提供资金的行列,资金不缺.

"昨天被砍了那么多(存单),今天钱多起来,不拆入了,"一位小型银行资金调度人员说.

而也有一位票券商交易员认为,近期虽然因为银行领现钞使得周转金压力,银行拆入需求升高,不过估计下周开始令民众领新钞之后,银行的周转金即会走升,届时资金将明显转多.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%,同于上日.今日区间在0.295-0.43%,上日收0.295-0.42%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.48%,上日在0.388-0.47%,,二周拆款的区间则在0.42%,上日在0.41-0.45%.

**短票利率持平**

短票市场方面,票券商指出,由于短票利率与拆款之间的价差很大,因此银行的短票买气仍然相当不错,短票利率则是大致不变.

农历年后到期的短票利率在0.75-0.77%,上日在0.76%-0.77%.落点在农历年前的短票利率则在0.73-0.74%不变.

台湾央行周二公布,今日共发行75亿台币存单,若相较存单到期金额53亿,存单发行余额增22亿.

本周存单到期总额1兆(万亿)44.35亿,本周余日存单到期情况是:周三117亿,周四34亿以及周五6,873.9亿台币.

拆款中心资料 显示,周二超额准备为1,096亿台币;累计超额准备为2,506亿台币,加计前期1%的超额准备为3,985亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率周二持稳.券商资金调度人士认为,本月底投信端虽略有赎回款,但走钱情形并不明显,本周可望安然度过月底紧缩效应,后续留意下周将进入农历春节通货高峰期.

券商调度人士表示,月底整体市场资金还算充裕,寿险及投信端仍积极在找公司债RP券源,显示投信月底赎回款并不多,投信端很快就弥平资金缺口,不致于出现走钱潮,料本周公债RP及公司债RP利率可望持稳在既有区间.

"月底应该没问题啦!"一大型券商交易员说.

不过,券商交易员提醒称,因应农历春节现金流通需求,下周四(2/4)起通货将进入高峰期,往年农历春节通货将较均值增加4,000亿台币,比起目前已较均值增加1,000余亿台币,预计今年农历春节还会增加约3,000亿台币通货量,料下周整体市场资金将会比较紧.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,部分至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,同于上日.