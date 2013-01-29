日韩经济指标预测--1月30日-2月6日****

路透1月30日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 1月28日当周 1月29日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 12月 -- 盈余66.6 2300 韩国工业生产(较前月) 12月 -1.0% +2.3% 工业生产(较上年同期) +0.9% +2.9% 服务业产出(较前月) -- +0.8% 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 +0.3% +1.3% 1月30日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本工业生产 12月初值 +4.5% -1.4% 工业生产一个月预估 12月 -- +6.7% 工业生产两个月预估 -- +2.4% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超352 外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,962 1月31日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 日本加班薪资 12月 -- -1.3% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 -- -2.1% 0500 日本房屋开工(较上年同期) 12月 +13.5% +10.3% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.6% +0.2% (较上年同期) +1.6% +1.4% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 -0.3% +0.2% (较前月) -0.6% -0.1% 2330 日本求才求职比 12月 0.80 0.80 2330 日本失业率 12月 4.1% 4.1% 2月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国出口(较上年同期) 1月初值 +10.6% -5.7% 进口(较上年同期) +2.4% -5.2% 贸易收支(亿美元) -- 顺差19.2 0000 韩国汇丰/MARKIT制造业指数 1月 -- 50.08 2月4日当周 2月4日(一) 暂无重要经济数据公布 2月5日(二) 暂无重要经济数据公布 2月6-7日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月底 -- 12,681 2月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -- 外资投资日本股市(亿日圆) -- -- 2350 日本机械订单(较前月) 12月 -- +3.9% 机械订单(较上年同期) -- +0.3% (完)