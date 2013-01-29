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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 06:40 BJT

全球外汇市场1月30日主要消息

路透1月30日 - (除特别说明外,均为GMT时间)

1月29日(二)

2145 - 新西兰12月建筑许可

2350 - 日本12月零售销售

1月30日(三)

0700 - 瑞士12月UBS消费指标

0800 - 瑞士1月KOF领先指标

0800 - 西班牙第四季国内生产总值(GDP)预估

0815 - 瑞典1月制造业信心指数

0815 - 瑞典12月消费者信心指数

0900 - 意大利1月企业信心指数

0900 - 挪威11月劳动力调查

0930 - 英国12月消费者信贷、抵押贷款发放金额和M4货供额

1000 - 欧元区1月景气指数,消费者通胀预期指数

1200 - 美国抵押贷款指数

1315 - 美国1月ADP民间就业人数

1330 - 美国第四季GDP初值

1915 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定

2000 - 新西兰央行利率决定

2350 - 日本12月工业产出初值

2350 - 日本资本流动数据.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (翻译 张荻; 审校 张涛)

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