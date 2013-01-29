全球外汇市场1月30日主要消息

马来西亚期市：棕榈油期货中止两日升势而收跌，触及逾五个月低点
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
路透1月30日 - (除特别说明外,均为GMT时间)
1月29日(二)
2145 - 新西兰12月建筑许可
2350 - 日本12月零售销售
1月30日(三)
0700 - 瑞士12月UBS消费指标
0800 - 瑞士1月KOF领先指标
0800 - 西班牙第四季国内生产总值(GDP)预估
0815 - 瑞典1月制造业信心指数
0815 - 瑞典12月消费者信心指数
0900 - 意大利1月企业信心指数
0900 - 挪威11月劳动力调查
0930 - 英国12月消费者信贷、抵押贷款发放金额和M4货供额
1000 - 欧元区1月景气指数,消费者通胀预期指数
1200 - 美国抵押贷款指数
1315 - 美国1月ADP民间就业人数
1330 - 美国第四季GDP初值
1915 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定
2000 - 新西兰央行利率决定
2350 - 日本12月工业产出初值
2350 - 日本资本流动数据.(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布尔日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (翻译 张荻; 审校 张涛)
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透新加坡3月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周四升至一个月高位每吨近80美元，受持续的需求带动，汽油裂解价差也继续上涨，来到五周高位每桶10.40美元。