《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月29日

马来西亚期市：棕榈油期货中止两日升势而收跌，触及逾五个月低点

路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。