《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月29日

马来西亚期市：棕榈油期货中止两日升势而收跌，触及逾五个月低点
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘 价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 55.76 -0.42 -0.75 1874623 搜狐 48.47 -0.95 -1.92 367214 网易 46.98 -0.37 -0.78 703406 百度 109.45 -1.94 -1.74 4540869 亚信科技 10.96 +0.04 +0.37 146751 台湾 台湾积体电路 17.76 +0.24 +1.37 1611855 联电 1.95 +0.02 +1.04 578592 日月光 4.25 +0.05 +1.19 91568 硅品精密 5.28 +0.05 +0.96 1023703 和信超媒体 0.97 -0.01 -1.01 20796 友达 4.02 +0.11 +2.81 556190 中华电信 31.74 -0.44 -1.37 125174 台湾国际航电 38.58 +0.01 +0.03 989446 香港 中国移动 55.06 +1.09 +2.02 173251 中国联通 15.69 +0.10 +0.64 109428 中国电信 54.41 -0.16 -0.29 28392 中芯国际 3.00 -0.01 -0.33 77947 电讯盈科 4.32 +0.07 +1.65 2847 (整理 张涛; 审校 王丽鑫)
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透新加坡3月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周四升至一个月高位每吨近80美元，受持续的需求带动，汽油裂解价差也继续上涨，来到五周高位每桶10.40美元。