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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 06:58 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月29日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           55.76     -0.42     -0.75   1874623
 搜狐                           48.47     -0.95     -1.92    367214
 网易                           46.98     -0.37     -0.78    703406
 百度                          109.45     -1.94     -1.74   4540869
 亚信科技                       10.96     +0.04     +0.37    146751
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   17.76     +0.24     +1.37   1611855
 联电                            1.95     +0.02     +1.04    578592
 日月光                          4.25     +0.05     +1.19     91568
 硅品精密                        5.28     +0.05     +0.96   1023703
 和信超媒体                      0.97     -0.01     -1.01     20796
 友达                            4.02     +0.11     +2.81    556190
 中华电信                       31.74     -0.44     -1.37    125174
 台湾国际航电                   38.58     +0.01     +0.03    989446
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       55.06     +1.09     +2.02    173251
 中国联通                       15.69     +0.10     +0.64    109428
 中国电信                       54.41     -0.16     -0.29     28392
 中芯国际                        3.00     -0.01     -0.33     77947
 电讯盈科                        4.32     +0.07     +1.65      2847
 
 (整理 张涛; 审校 王丽鑫)

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