欧洲经济指标预测--1月30日-2月6日****

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月7日
路透香港4月7日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/5-10 新高教集团 2.8622 7.33-9.22 2.56-3.22 4/19 法国巴黎 3/28-31 国泰君安 10.4 164.7 15.84 4/11 国泰君安国际 、高盛、美银
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月28日当周 1月29日-2月8日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 -- +1.3% 三个月房价指数(较上年同期) 截至1月 -- -0.3% 1月30日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 瑞士UBS消费指标 12月 -- 1.23 0800 瑞士KOF领先指标 1月 1.16 1.28 0900 意大利企业信心指数 1月 89.5 88.9 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 增加2 增加1 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加5 减少2 抵押贷款批准件数(千件) 54.5 54.0 M4货供额(较前月) -- -0.20% 1000 欧元区企业景气指数 1月 负1 负1.12 经济景气指数 88.2 87.0 工业景气指数 负13.5 负14.4 服务业景气指数 负9.1 负9.8 消费者信心指数 负23.9 负26.5 消费者通胀预期指数 -- 23.5 1月31日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国GfK消费者信心指数 1月 负29 负29 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 1月 +0.2% -0.1% Nationwide房价指数(较上年同期) -0.3% -1.0% 0700 德国实质零售销售(较上月) 12月 -0.1% +1.2% 实质零售销售(较上年同期) -1.6% -0.9% 0745 法国消费者支出 12月 +0.2% +0.2% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.2% -0.5% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 增加0.8 增加0.3 未经季节调整失业人数(万人) 320 280 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 294.2 0900 意大利PPI(较前月) 12月 持平 -0.1% (较上年同期) -- +2.0% 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月初值 -0.5% +0.9% (较上年同期) +2.0% +2.0% 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -0.4% +0.9% (较上年同期) +2.0% +2.1% 2月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 1月 50.5 49.5 0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 47.4 46.7 0848 法国Markit制造业PMI 1月 42.9 42.9 0853 德国Markit/BME制造业PMI 1月 48.8 48.8 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月 47.5 47.5 0900 意大利失业率 12月 11.2% 11.1% 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 51.0 51.4 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年 1月初值 +2.2% +2.2% 同期) 1000 欧元区失业率 12月 11.9% 11.8% * 2月4日当周 2月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 -- 负7.0 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 -- 48.7 1000 欧元区PPI(较上月) 12月 -- -0.2% 欧元区PPI(较上年同期) -- +2.1% 2月5日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 1月 -- +0.3% 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差29.46 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 1月 -- 45.6 0848 法国Markit服务业PMI 1月 -- 43.6 法国Markit综合PMI -- 42.7 0853 德国Markit服务业PMI 1月 -- 55.3 0858 欧元区Markit服务业PMI 1月 -- 48.3 欧元区Markit综合PMI -- 48.2 0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 -- 48.9 1000 意大利CPI(较前月) 1月初值 -- +0.2% 意大利CPI(较上年同期) -- +2.3% 意大利HICP(较前月) -- +0.3% 意大利HICP(较上年同期) -- +2.6% 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 -- +0.1% 欧元区零售销售(较上年同期) -- -2.6% 2月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 德国工业订单 12月 -- 负1.8 (完)
路透香港4月7日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/5-10 新高教集团 2.8622 7.33-9.22 2.56-3.22 4/19 法国巴黎 3/28-31 国泰君安 10.4 164.7 15.84 4/11 国泰君安国际 、高盛、美银
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。