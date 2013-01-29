《中国报摘》--中国证券报1月30日

* 头版头条:

--两岸证券及期货监管合作会议周二举行,大陆方面将积极考虑在ECFA框架下进一步加大资本市场对台开放,包括对台开展RQFII.

* 其他:

--证监会重申,对在规定时间内不提交自查报告,又未及时提出中止审查申请的IPO项目,将按程序对本次发行上市申请予以终止审查.

--证监会基金监管部周一召集兴业银行 、北京银行 、上海银行、宁波银行 、南京银行 五家商业银行的基金管理公司筹备组负责人召开座谈会,预计商业银行设立基金管理公司试点扩大工作将于近期取得实质性进展.

--全国工商联房地产商会发布年度报告认为,房地产领域将继续抑制投机需求、推进保障房建设,调控政策的持续将促使房价保持稳定.

--国家开发银行董事长陈元表示,今年国开行将发挥中长期投融资和综合经营优势,以支持城镇化为重点,加大对基础设施、社会民生、“走出去”等重点领域和薄弱环节的支持力度,将一半以上的新增贷款投向城镇化及配套建设,为实体经济发展提供有效的融资支持.

--从行业人士处了解到,2013年铁道部拟计划安排车辆购置投资1,170亿元人民币.其中2013年计划交付动车组290列,交付机车1,000台,交付货车4万辆,交付普通客车2,270辆.