美国与加拿大经济指标预测--1月30日-2月6日****

路透1月30日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 1月28日当周 1月30日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 1月25日当周 -- 894.8 再融资指数 -- 4,916.7 1315 美国ADP民间就业人数(万人) 1月 增加16.5 增加21.5 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +1.1% +3.1% 最终销售 +1.6% +2.4% GDP隐性平减指数 +1.5% +2.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.7% +1.6% 核心PCE物价指数 +1.0% +1.1% 1915 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布联邦基 -- -- 0-0.25% 金利率 1月31日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 1月 -- 3.2556 1330 美国个人所得 12月 +0.8% +0.6% 个人支出 +0.3% +0.4% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- -0.2% 核心PCE物价指数 +0.1% 持平 实质个人支出 -- +0.6% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月26日当周 35.0 33.0 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.175 续请失业金人数(万人) 1月19日当周 318 315.7 1330 美国雇佣成本 第四季 +0.5% +0.4% 1330 加拿大GDP(较前月) 11月 +0.2% +0.1% 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 持平 -0.3% (较上年同期) -- -0.5% 1430 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 12月 -- +1.3% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 50.5 50.0 2月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加16.0 增加15.5 民间就业岗位(万个) 增加16.5 增加16.8 失业率 7.8% 7.8% 平均时薪 +0.2% +0.3% 每周平均工时 34.5 34.5 制造业就业岗位(万个) 增加1 增加2.5 1358 美国Markit制造业PMI 1月终值 -- 56.1 1430 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 1月 -- 50.40 1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 1月终值 71.5 71.3 现况指数 84.3 84.8 预况指数 63.0 62.7 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 50.6 50.2 物价分项指数 56.0 55.5 就业分项指数 -- 52.7 新订单分项指数 -- 50.3 1500 美国建筑支出 12月 +0.6% -0.3% 1530 美国ECRI一周领先指标 1月25日当周 -- 130.6 * 2月4日当周 2月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 1月 -- 563.2 1500 美国工厂订单 12月 +1.0% 持平 1500 美国耐久财(耐用品)订单 12月修正值 -- +4.6% 美国扣除运输的耐久财订单 -- +1.3% 美国扣除国防的耐久财订单 -- +1.2% 美国扣除飞机的非国防资本财订单 -- +0.2% 1500 美国就业指数 1月 -- 109.02 2月5日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月2日当周 -- -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月2日当周 -- -- 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 1月 55.8 55.7 1500 美国IBD消费者信心指数 2月 -- 46.5 2月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 2月1日当周 -- -- 1200 再融资指数 -- -- 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 -- 43.1 1500 经季节调整PMI -- 52.8 (完)