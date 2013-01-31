重温稿-路透调查: 中国1月官方制造业PMI料续升至50.9,创九个月高位

美国个股：通用汽车拒绝将公司普通股分为两级的提议
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
* 公布项: 中国1月官方制造业PMI
* 公布时间: 2月1日(周五)约9:00
* 路透预估中值: 50.9
* 预估区间: 50.5 ~ 51.2
* 历史数据: 12月--50.6; 11月--50.6; 10月--50.2; 9月--49.8
路透北京1月29日 - 路透访问14名分析师的预估中值显示,中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计将续升至50.9,创九个月最高水准,且为连续第四个月位于荣枯线50上方.
该指数和创两年高点的汇丰中国制造业PMI初值一道,进一步验证中国制造业正恢复扩张动力,为宏观经济持续反弹奠定基础.
兴业银行首席经济学家鲁政委分析称,1月初钢材价格明显上涨,且有草根调研显示洽谈重卡购买的业务量及新订单数量明显增加,下游工程建设需求持续回暖,以及春节前车市继续回暖、招工依然较旺等因素,都支持官方PMI回升.他预计PMI将回升0.2个百分点至50.8.
花旗集团亦预测称,汇丰中国制造业PMI初值连续五个月回升,这种升势在官方数据中也将有所体现.预计官方PMI将反弹0.3个百分点至50.9.
汇丰/Markit上周联合公布,中国1月制造业采购经理人指数(PMI)初值续升至51.9,创24个月最高位,为连续第五个月回升,且是连续第三个月处在荣枯线50上方.上月终值为51.5. 汇丰终值数据将于周五(2月1日)北京本地时间上午9:45公布.
投资银行--渣打已经在最新研报中上调中国今明两年经济成长率分别至8.3%和8.2%,预计今年中国经济将逐渐走强,到明年一季度在8.5%触顶,之后受政策再度收紧影响逐渐回落,四季度将降至7.8%.而摩根大通也上调中国今年增速预测至8.2%,此前为8%.
路透上周季度经济调查中访问分析师的预估中值显示,中国今明两年通胀率预计分别为3.2%和3.5%,经济增速则均为8.1%.
以下为各机构给出的1月中国官方制造业PMI预估详情:
Forecast Pte 51.2
西班牙对外银行(BBVA) 50.5
首创证券 50.7
中金 51.0
花旗 50.9
光大证券 51.0
国泰君安 50.9
华宝信托 50.8
兴业银行 50.8
野村 50.9
北京领先国际金融资讯 51.0
法国兴业 50.8
渣打 51.0
浙商证券 50.9
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中值 50.9
上月数据 50.6(完) (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +0.5% +1.0% 3月29日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超1,494 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超5,804 3月30日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 -- +1.7% (较前月) --
* 美元跌至四个半月低点后回稳 * 英国触发里斯本条约第50条前欧元和英镑下滑 (新增文末表格) 路透纽约3月28日 - 美元周二从四个半月低点回升，因一位美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)决策者的讲话巩固了美国将进一步升息的预期，而围绕英国退欧的不确定性则打压 欧洲货币。 美联储副主席费舍尔在接受电视访问时表示，今年美国再加息两次看来“合理”。 数据显示美国消费者信心升至逾16年最高水准，对美元也有支撑作用。 美元兑多数主要货币在中午交易时段反弹，今日稍早为持平至下滑。 美元指数 尾盘升0.6%，至99.711，为3月1日来最大单日百分比升幅。 “消费者信心改善，加上消费和支出增强，对美国经济成长前景利多。”Mizuho Corpo rate Bank汇市策略师Sireen Harajli表示。 另外，Harajli称，美元“在上周五医保议案被撤回后，昨日跌了不少，所以在周一触 及低点后出现了一些反弹。” 不过分析师表