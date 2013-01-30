金砖国家: 1月29日股汇市收盘纵览

路透1月30日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月29日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 收高0.74%,报1,069.88点.

中国股市:沪综指小幅收升,刷新近八个月高位.盘面亦继续活跃 ,券商、煤炭板块涨幅居前.分析师认为,市场没有利空预期,且宏观面温和向好及资金供求较宽松等均为大盘震荡上行提供了支撑.沪综指 收报2,358.977点,涨12.472点或0.53%;此前收盘高点是去年6月1日的2,373.436.上海A股今日成交额放大至1,244亿元人民币,上日为1,164亿元.

香港股市:跌落周一所及20个月收盘高位,表现逊于亚洲其他股市,主要是受中资银行股走疲拖累;消息人士周一表示,投资银行高盛 GS.N 拟出售所持有的价值约10亿美元的中国工商银行股份,这打压银行类股.恒生指数 收低0.1%至23,655.2点,跌落2011年5月31日以来的最高收盘水准.恒生国企指数 小幅下滑0.2%.

中国汇市:人民币兑美元即期 连续第四天收跌,至逾半个月新低.中间价亦连跌四天至三周新低.近日亚洲货币普遍走贬,人民币顺势下跌,但连续贬值后结汇意愿也有升温,日内净结汇压力不减.交易员认为,中间价近期连续走弱多为顺应外盘趋势,同时起到对前期过大的离岸和在岸人民币汇率价差做出调整的效果,后期持续时间料不长,且整体走贬幅度也较为温和,应不会引发人民币重新走贬的趋势.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,105点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3348元 ========================================================================================

印度股市:降至一周低点,HDFC Bank等利率敏感类股领跌,此前印度央行下调政策利率,但表示进一步降息的前提是政府采取行动控制财政赤字.指标BSE指数 下跌0.56%或112.45点,收报19,990.90点,低于重要心理关卡20,000点.NSE指数 跌0.41%或24.90点,收报6,049.90点,为一周来的最低收盘价,稍早亦触及两年高点.

印度汇市:印度卢比升至一周以来的最高位,此前印度央行下调利率和银行存款准备金率.卢比兑美元 收报53.76/77,强于周一收盘价53.91/92.该货币日内曾升至1月22日以来最高位53.5475. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,623.870点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.46%至858.89点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 上涨0.44%至30.0350,卢布兑欧元 升0.15%,报40.54. ========================================================================================

巴西股市:收高,此前交投震荡,圣保罗交易所Bovespa指数追随美股涨势,但未能飙涨,投资者对下一批企业财报持谨慎态度.Bovespa指数 上升0.63%至60,406.33点,此前日内多数时间处于平盘下方.尽管录得涨幅,但分析师和交易商指出市场人气谨慎.

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元自7月2日以来首次突破关卡2,迹象显示通胀担忧正开始打压政府刺激出口的目标,带动雷亚尔上涨.雷亚尔/美元 最新报1.9879,较周一收盘价上涨0.7%. ========================================================================================

南非股市:创纪录收盘高位,因市场对风险资产的偏好重燃,对Absa Group等金融公司的需求活跃.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.2%,报36,238.55点.综合指数 上涨0.09%,报40,652.96点.两项指数均创纪录收盘高位.