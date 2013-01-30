中国金融: 银行系基金公司扩容在即,兴业银行等五家着手筹备--报载

路透上海1月30日 - 上海证券报周三报导称,中国证监会基金监管部日前听取兴业银行 等五家商业银行设立基金管理公司筹备进展情况汇报,预计商业银行设立基金管理公司试点扩大工作将于近期取得实质性进展.

上述五家银行还包括北京银行 、上海银行、宁波银行 和南京银行.报导指出,经国务院批准,商业银行设立基金管理公司试点将在此前基础上进一步扩大范围,目前,央行、银监会、证监会正在落实相关工作.

根据《商业银行设立基金管理公司试点管理办法》的规定,符合条件的试点商业银行在取得中国银监会对外投资的监管意见后,可以正式向中国证监会报送设立基金管理公司申请材料.

报导引述业内人士认为,扩大商业银行设立基金管理公司试点范围,有利于拓宽储蓄资金向资本市场有序转化的渠道,及壮大机构投资者队伍,并有利于资本市场稳定发展,以及商业银行积极稳妥开展综合经营.

据悉,商业银行设立基金管理公司试点工作于2005年正式启动,先后有两批共八家商业银行设立或者参股了八家基金管理公司,试点基金管理公司发展态势良好.