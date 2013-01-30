中国债市动态: 新债符预期二级续稳,短融等取消发行利率下限影响暂不明显

路透上海1月30日 - 中国财政部周三招标的三年期国债利率符合预期,二级市场早盘相应券种收益率变化有限.至于传出取消发行利率下限的短融和中票等信用产品,目前来看走势也较为稳定,所受影响尚不明显.

交易员并称,年初以来中短利率债收益率已累积较大跌幅,长端品种则受基本面向好预期压制难有好的表现,加之对春节前资金面还存有一定谨慎心态,因此节前现券小幅震荡的可能性比较大.

财政部稍早招标的三年期国债利率符合预期.目前国债绝对收益偏低,基本以银行配置型需求为主;随着春节临近资金应会逐步收紧,因而本期国债虽然投标倍数较高,但并未出现结果大幅偏离预期的情况.

北京一银行交易员表示,从今日国债发行情况来看,一级市场对中短债需求仍较旺盛.但二级相应券种变化不大,显示交易机构继续维持着淡定观望的情绪.

另据三位消息人士周二透露,银行间市场交易商协会拟取消短期融资券和中期票据的发行利率下限,初步计划于下周一(2月4日)起开始执行.目前由于短融和中票发行利率下限的存在,一定程度上导致一二级市场出现价差.

对此,华南一券商交易员认为,目前信用债发行利率的"估值加点利差保护"定价模式,也是以二级市场水平为基础.若消息成真,对交易型机构而言,更多影响或限在消除人为设定的一二级利差,而对二级市场现券影响并不直接.