中国债市动态: 新债符预期二级续稳,短融等取消发行利率下限影响暂不明显

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透上海1月30日 - 中国财政部周三招标的三年期国债利率符合预期,二级市场早盘相应券种收益率变化有限.至于传出取消发行利率下限的短融和中票等信用产品,目前来看走势也较为稳定,所受影响尚不明显.
交易员并称,年初以来中短利率债收益率已累积较大跌幅,长端品种则受基本面向好预期压制难有好的表现,加之对春节前资金面还存有一定谨慎心态,因此节前现券小幅震荡的可能性比较大.
财政部稍早招标的三年期国债利率符合预期.目前国债绝对收益偏低,基本以银行配置型需求为主;随着春节临近资金应会逐步收紧,因而本期国债虽然投标倍数较高,但并未出现结果大幅偏离预期的情况.
北京一银行交易员表示,从今日国债发行情况来看,一级市场对中短债需求仍较旺盛.但二级相应券种变化不大,显示交易机构继续维持着淡定观望的情绪.
另据三位消息人士周二透露,银行间市场交易商协会拟取消短期融资券和中期票据的发行利率下限,初步计划于下周一(2月4日)起开始执行.目前由于短融和中票发行利率下限的存在,一定程度上导致一二级市场出现价差.
对此,华南一券商交易员认为,目前信用债发行利率的"估值加点利差保护"定价模式,也是以二级市场水平为基础.若消息成真,对交易型机构而言,更多影响或限在消除人为设定的一二级利差,而对二级市场现券影响并不直接.
剩余期限约2.62年的固息国债120017券最新成交 在3.0963%,与上日尾盘变化不大;剩余期限近三年,主体评级为AAA的中票13南网MTN1券最新报价 为4.3500%/4.2800%,与上日持平.(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追