中国公开市场: 一级交易商可继续申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海1月30日 - 业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回购需求,其中逆回购期限为七天,正回购为91天.

央行周二公开市场七天期逆回购放量至800亿元人民币,令单日净投放达270亿元.春节及月末时点临近,部分机构资金需求渐增,同时一二级资金利率利差收窄,均推升逆回购需求,央行顺势放量操作,维稳资金面.

中国央行公开市场开年来已连续四周净回笼,其中上周规模续降至490亿元.市场人士表示,短期流动性调节工具(SLO)拉长资金面宽松预期,但春节前流通中现金备付压力或逐步显现;长期来看,SLO虽会降低机构超储备付需求进而释放资金,但仍难替代存款准备金率的调节作用.

中国人民银行此前宣布,自1月18日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)

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