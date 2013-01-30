港报社评:大陆向台打经济牌,香港挑战机遇并存--信报1月30日

至于对于香港的影响,相信是挑战与机遇并存,端视特区政府和相关财金机构如何应对了. 新的结算安排之下,与贸易相关的人民币需求将使台湾的人民币资金池不断扩大,而人民币升值的憧憬也会吸引散户投资,而原先一些台湾企业和居民经由香港进行的人民币交易,自然“回归”台湾,令香港的利益霎时被分薄.不过,台湾的人民币存款,至年底估计可增至1,000亿元,比起香港去年年底的人民币资金池已达7,202亿元,规模不可同日而语,加上香港作为国际金融中心,金融基础设施完备,更非台湾可比. 故此,香港只要做好自己,就不必太担忧人民币业务受到台湾的挑战,反而由于人民币业务的“饼”将愈造愈大,香港更必须作好准备,以把握面临的机遇.人民币国际化是大势所趋,也为香港带来机遇,香港必须及时制订金融业长远发展策略,加速金融创新,强化增值服务能量,进一步拓展人民币业务的规模和范围,以使香港国际金融中心地位更加巩固.可惜,新成立的金融发展局却予人不伦不类之感,惹来连串非议,令人对其可担此重任的信心大打折扣.