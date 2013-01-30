港报社评:天秀墟遴选程序惹争议,须亡羊补牢匡正缺失--明报1月30日

天秀墟是政府协助天水围居民走出悲情、推动社会共融的其中一项举措,不过,墟内档位有限而申请者众,在僧多粥少情况下,遴选过程被指有不公平之处,引来争议和落选者不满.事件反映即使政府有惠民政策措施,若落实过程有人谋不臧,即使不致好事变坏事,好事应该得到的效果也会打折扣.政府应该汲取这个教训,避免日后发生同类事件. 政府把天秀墟交给东华三院营运和管理,连处理申请也由东院统办,申请大超额,大多数申请者肯定失望而回.若大家认为申请遴选公平,自然会接受结果,若有人认为有不公之处,就会引起争议.现在诉说不公平的落选申请人,指当初东院的公布和申请表格,都没有评分准则,使他们在填写申请表格时不以为意而吃亏,不少人因为未充分利用,对落选而深感不值. 东院在公布申请档位的文件,写明“如申请数目超出所限,将由遴选委员会作出甄选.遴选委员会的决定乃最终决定,不设上诉机制”.申请天秀墟档位的落选者大多数是基层市民,他们不满遴选程序,会有什么跟进行动,尚待事态发展. 政府把天秀墟交给东华三院营运和管理,原则上无问题,但在处理申请方面,承办单位显然有值得改善之处,若政府及早介入,引导东院按招标的严格标准处理,则后遗症就不会发生.政府要亡羊补牢,避免日后再发生类似情况.至于天秀墟,政府应该促使东院及早研议档位1年营运牌照到期后,以合理公平做法匡正缺失,洗脱此事的污点.