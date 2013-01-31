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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 08:45 BJT

《香港重要政经日程》--1月31日-2月6日

==================今日重要政经消息=====================

1月31日(周四)

-- 金管局公布12月份M-3货币供应.

-- 公布12月份零售销售数字.

-- 中铝矿业 首日挂牌.

-- 佳讯控股 公布中期业绩.

-- 中国投融资 股东特别大会.

--11:00 庄胜百货 股东特别大会.

*--11:30 恒生银行发表人民币市场发展研究报告记者会.

--11:30 港交所 将军澳数据中心开幕.

--11:00 五菱汽车 股东特别大会.

--14:30 恒隆地产 、恒隆集团 公布全年业绩记者会.

==================近期重要政经消息======================

2月1日(周五)

--汉港房地产 公布第三季度业绩.

--09:00 宝源控股 股东特别大会.

--09:00 中煤 在中国举行股东特别大会.

--11:00 中国水务 与亚洲开发银行签署贷款协议仪式.

--10:00 新华保险 在中国举行股东特别大会.

--14:00 东江环保 在中国股东特别大会.

--15:00 兴胜创建 股东特别大会.

--15:00 万邦投资 股东周年大会.

2月4日(周一)

--09:00 金管局总裁陈德霖出席立法会财经事务委员会简报会.

--11:30 香港兴业 股东特别大会.

2月5日(周二)

-- 公布1月份汇丰PMI.

-- 荣阳实业 首日挂牌.

-- 时计宝 首日挂牌.

-- 恒盛地产 公布年度业绩.

-- 星晨集团 公布年度业绩.

-- 瑞东集团 公布年度业绩.

-- 新意网 公布中期业绩.

--08:00 永保林业 股东周年大会.

--09:00 马钢 在中国举行股东特别大会.

--10:00 中盈国金 股东特别大会.

--10:00 华油能源 股东特别大会.

--11:00 顺风光电 股东特别大会.

--14:00 平安保险 在中国举行股东特别大会.

*2月6日(周三)

-- 恒生指数公司季度检讨.

-- 凯德商用 公布全年业绩.

-- 中信国际电讯 公布全年业绩.

-- 恒力商业地产 公布全年业绩.

-- 金界控股 公布全年业绩.

-- 中芯国际 公布第四季度业绩.

--09:30 长城科技 在中国举行股东特别大会.

--10:00 新创建 股东特别大会.

--15:00 生物动力 股东特别大会.

--15:00 中国金石 股东特别大会.

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

(整理 梁慧仪)

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