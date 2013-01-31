《香港重要政经日程》--1月31日-2月6日

《中国报摘》--中国证券报3月28日

--记者获悉，中国10个尚未出台农垦改革发展实施意见的省份必须在6月底前出台，《中央直属垦区管理办法》等一系列支持农垦改革的配套政策措施正加快出台。从已出台的实施意见及下一步改革计划来看，多数集团化垦区将改组组建农垦国有资本投资运营公司、混改、资产证券化等作为下一阶段改革试点的重要内容，积极部署实施。