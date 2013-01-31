《香港重要政经日程》--1月31日-2月6日

《中国重要政经日程》--3月29日-9月
=============================今日重要政经日程==========================
==================今日重要政经消息=====================
1月31日(周四)
-- 金管局公布12月份M-3货币供应.
-- 公布12月份零售销售数字.
-- 中铝矿业 首日挂牌.
-- 佳讯控股 公布中期业绩.
-- 中国投融资 股东特别大会.
--11:00 庄胜百货 股东特别大会.
*--11:30 恒生银行发表人民币市场发展研究报告记者会.
--11:30 港交所 将军澳数据中心开幕.
--11:00 五菱汽车 股东特别大会.
--14:30 恒隆地产 、恒隆集团 公布全年业绩记者会.
==================近期重要政经消息======================
2月1日(周五)
--汉港房地产 公布第三季度业绩.
--09:00 宝源控股 股东特别大会.
--09:00 中煤 在中国举行股东特别大会.
--11:00 中国水务 与亚洲开发银行签署贷款协议仪式.
--10:00 新华保险 在中国举行股东特别大会.
--14:00 东江环保 在中国股东特别大会.
--15:00 兴胜创建 股东特别大会.
--15:00 万邦投资 股东周年大会.
2月4日(周一)
--09:00 金管局总裁陈德霖出席立法会财经事务委员会简报会.
--11:30 香港兴业 股东特别大会.
2月5日(周二)
-- 公布1月份汇丰PMI.
-- 荣阳实业 首日挂牌.
-- 时计宝 首日挂牌.
-- 恒盛地产 公布年度业绩.
-- 星晨集团 公布年度业绩.
-- 瑞东集团 公布年度业绩.
-- 新意网 公布中期业绩.
--08:00 永保林业 股东周年大会.
--09:00 马钢 在中国举行股东特别大会.
--10:00 中盈国金 股东特别大会.
--10:00 华油能源 股东特别大会.
--11:00 顺风光电 股东特别大会.
--14:00 平安保险 在中国举行股东特别大会.
*2月6日(周三)
-- 恒生指数公司季度检讨.
-- 凯德商用 公布全年业绩.
-- 中信国际电讯 公布全年业绩.
-- 恒力商业地产 公布全年业绩.
-- 金界控股 公布全年业绩.
-- 中芯国际 公布第四季度业绩.
--09:30 长城科技 在中国举行股东特别大会.
--10:00 新创建 股东特别大会.
--15:00 生物动力 股东特别大会.
--15:00 中国金石 股东特别大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
(整理 梁慧仪)
=============================今日重要政经日程==========================
--记者获悉，中国10个尚未出台农垦改革发展实施意见的省份必须在6月底前出台，《中央直属垦区管理办法》等一系列支持农垦改革的配套政策措施正加快出台。从已出台的实施意见及下一步改革计划来看，多数集团化垦区将改组组建农垦国有资本投资运营公司、混改、资产证券化等作为下一阶段改革试点的重要内容，积极部署实施。
路透伦敦3月28日 - 本周聚首瑞士的主要石油贸易商称，他们预计如果俄罗斯认真执行减产，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国将把减产协议延长到今年下半年。