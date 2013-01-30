港报财经评论:期望与恐惧交战--信报1月30日

期望与恐惧交战/习广思

资金市看资金流,近日大市成交下跌,昨日港汇转弱,加上韩圜高位回落,惹起市场对资金流减弱的担忧.近期外资流入港股开始放缓,其实不难理解,一是基金自去年10月发动第一轮增持,惟年初升市属意料之外,触发基金再补货.故此,因为配置不足而追货的资金,基本上已完成配置.二是港股即将踏入业绩期,资金配置完成后,下一步是选股,投资者等待业绩公布后,才决定增持或减持,意味着个股走势的差异,在业绩期后将更加明显.资金流入减速,尚未构成风险,但假如港汇持续转弱,以及互惠基金有资金流出,这才是派对结束的讯号.中资股最易赚钱的时期已过,接下来将以业绩决定胜负.

港股无改上周高位争持市况,唯一较利好的是,二三线股跌势似有缓和迹象,大市整固持续,以迎接2-3月的业绩高峰期.期指结算前夕,加上联储局议息在即,恒指表现胶着,昨天高低波幅仅约100点,收报23,655点.大市成交额756亿港元,沽空比率6.5%.恒指在高位争持,方向未有突破,牛熊证玩家在上周早已放弃估边,但指数成分股表现,及至大市板块轮动,其实已提醒投资者,资金在不同股份及板块身上流窜.昨日中移动 反弹支撑恒指,但其技术走势能否在250天线找到支持,仍是未知之数.距离农历新年不足两星期,近日可见旅游相关股份表现较好.金沙 业绩表现是意料之内,股价对此反应不大.濠赌股持续飞升,盈利增长支持其高估值,升势有余未尽.昨日多只濠赌股涨升,加上板块有月初效应,即每逢月初炒作博彩数据,短期仍扮演资金追逐对象.

受惠旅游消费概念,近日莎莎 、首都机场 股价转强.其次,鹰君 打算分拆酒店资产上市,亦刺激拥有资产的酒店股造好,美丽华酒店 及大酒店 昨日股价急涨.投资者在恐惧什么?不再是欧债危机,眼下意大利、西班牙债息持续下跌,葡萄牙国债没有”爆煲”,反而计划重返债市.也不再是美国经济衰退,尽管经济仍有叫人不安心的地方,但楼市见底回升,市场对经济是期望多于恐惧.也不再是中国”硬着陆”,因为中国各项经济数据已确认”硬着陆”风险已过,反而政经新政令人期待.事实上,其中一个恐惧来自第四轮货币战,尤其是日圆贬值幅度及速度,均叫人意料不及.但是,投资市场的最大恐惧应是联储局加息,更正确一点说,应该是加息的预期.

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瑞郎兑日圆短仓看俏/苏子

美元、日圆、瑞郎及黄金在金融海啸和欧债危机处于炒作高峰期时,均成为大量避险资金追捧的对象.这些避险工具均有一个特色,便是近乎零息或没有利息.目前金融海啸已过,美股早已超越金融海啸爆发前的水平,正朝着历史高位迈进.欧债危机于去年下半年开始被市场冷落,随着近300间欧洲银行开始把逾千亿欧罗债项偿还给欧洲央行,成功令欧债危机暂时失去翻炒价值,故上述的避险工具已不再是市场的避险炒作主题.

目前汇市正面临一个问题,便是避险工具没有利息收入,故不少资金正从上述的避险工具撤走,因此,未来市场的资金流向及汇市的炒作模式相信将与过去数年有所不同,投资者宜调整策略.若未来市场资金愿意承担较高风险,流入已有复苏势头的实体经济中,估计未来瑞郎将像日圆般,同样会面临较为严峻的沽压.至于美元和黄金的走势预料较为反覆,因为它们升跌皆有本身充分的理由,故相信暂难出现较为明显的单边趋势市.估计稍后汇市将继续以炒作非美元货币的交叉盘为主.近期日圆及英镑已出现不同程度的跌幅,相信瑞郎将在日圆及英镑的跌势喘定后,成为汇市炒家们一个新的狙击对象,届时美元兑瑞郎预料在瑞郎整体走势显着转弱下将出现可观的升幅,上望一算目标,此目标与月线保历加通道的1.0060顶部阻力相若.

倘若瑞郎真的可以在日圆及英镑的跌势喘定后才启动下跌浪,宜留意瑞郎兑日圆的走势.瑞郎兑日圆自去年7月低见78.30后便掉头回升,且在月线图上更已连升五个月.本月瑞郎兑日圆已升至98.65高位,此高位刚好与月线保历加通道的98.42顶部阻力相若.如瑞郎汇价稍后可以显着回落,同时日圆汇价却以上落市形式运行,未见跟随瑞郎下跌,相信瑞郎兑日圆将可自上述的保历加通道顶部阻力成功掉头回落,并朝着90心理关口迈进.目前候高建立瑞郎兑日圆短仓应有较高赢面.