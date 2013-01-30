港报财经评论:内房孖宝趁低收集--经济日报1月30日

内房孖宝趁低收集/林瑞芬

今周期指结算,下周就是春节长假前最后一周交易日,估计港股已进入半休市状态,交投两闲.昨大市虽录得756.6亿港元成交额,若扣除工行 被高盛减持及其他股份配股因素,实情只有600多亿港元.大户又利用汇丰 及中移动 制造平衡点,工行昨回2.2%,力托中移动升1.2%.恒指收市微调16点至23,655.技术上,恒指守于23,500楼上结算,至于结算后可能仍乏方向,24,500为中期密集阻力,务须配合成交上攻,短线料难冲破.相反,恒指若失守保历加通道23,400当留神.

内房股整体来讲走势仍偏强,如北京北辰 A股于周一及周二涨停牌,H股昨创52周新高,收2.26港元,升4.2%.基本上,内房股自去年底至今年初,主要部署策略是趁市场在金融市场融资以作今年之用,不单发债,也有发股,暂以前者居多,由于市场资金面较前宽裕,所见发债的利率成本也降不少,如世茂房地产 早前发美元优先票据,息率6.625厘,2020年到期.碧桂园 发债7.5亿美元,2023年到期,利率为7.5厘,与去年动辄双位数不可同日而语.由于集资成本减低,将有利2013年的布局拓展,预计内房股今年盈利能力不俗,趁回调收集.引述招商证券收集的数据反映最近内房行情显示,从1月份目前的累计成交来看,环比上月高点有所回落,但其中一线城市稳定,临近春节三、四线城市表现亦较好.见内房股融资态势如此积极,难怪连摩根大通董事总经理李晶日前表示,现在已出现回升的房价一定会继续上涨,在刚性需求和投资需求推动,在流动性充足的背景下,未来数月很可能会出现过热.

碧桂园股价自高位4.60港元率先回吐至昨日收3.97港元,将接近上升轨支持位3.75港元,相信有支持,以3.5港元止蚀,3.8-3.9港元收集,上望4.5港元.看好的原因,一来股价调整足,二来基本面亦配合见改善,主线发展非最优质地段及非一、二线城市的物业,需求料中期受惠城镇化发展. --------------------------------------------------------------------------

传松贷存比, 内银趁低买/余少文

高盛四年内五度减持工商银行,累及内银股和大市受压,但乐观而言却是利淡因素逐渐消除,加上中国内地传出75%贷存比率有望放松,反为内银股添加利好因素,若然内银股继续调整,反是吸纳良机.中国内地股市反覆回升,一度带动国企指数先跌后升,惟最后仍跌22点或0.2%,收12,077点,成交额增加至237亿港元,是高盛减持工行股份上板所致.而红筹指数在联想集团 、昆仑能源 、中国海洋石油 支撑下跑赢大市,全日升51点或1.1%,收4,707点,成交额64亿港元.只是两大指数的技术指标保历加通道继续收窄,估计大市日内可能出现变化,总之股民要顺势而行,一旦急挫,记住严守止赚蚀位.

至于高盛2009年6月开始减持工行,过去四年所见,高盛头三次减持工行后,工行股价是反覆上升,表现最好是2009年,股价在减持后五个多月升43%,2010年和2011年的减持,1-4个月内升19%和16%,最差是去年4月减持后,股价三个月内大跌20%才开始回升及升至昨日.如以高盛减持表现来看,工行股价有四分三机会可以继续升至少10%,所以不要对工行、甚至乎内银股过于悲观,因为策略性股东减持内银股的忧虑可逐渐消除.而中国内地亦传出内银股好消息,《第一财经日报》引述消息指,银监会主席尚福林在银监系统工作会议上表示,将改进银行业贷存比考核办法,暗示银监会可能放松目前的75%贷存比率限制.报道亦透露,商业银行去年底止的贷存比率64%,跟2011年相若,同年流动性比率为45%,数字似乎反映银行仍未用尽75%的上限水平.

实际上,香港上市的九行,截至去年第三季止,有五行贷存比率已超过75%,只有建设银行 、农业银行 、工行和重庆农村银行 是低于70%,农行和重农行更低至不足60%.另有报道指四大行去年新增贷款逾2.7万亿元人民币,工行占8,700亿元人民币,中国银行 最少只有4,300亿元人民币,也低于上年的5,070亿元人民币,其新增贷款减少便是因为受制于贷存比率的限制,故中行去年不再将贷款投放量作为主要考核指标,改为以存定贷,将核心存款和净息差作为主目标,根据资金成本和贷存比来决定贷款投放量,以期保持一定净息差水平.