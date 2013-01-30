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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 09:14 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月30日-2月6日

路透1月30日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别
说明外均为GMT时间.

 日期    时间     国家     规模        发行细节
 1/30    1800     美国                 七年期公债
 1/30             意大利               BTP固息债券及Euribor关联
                                       浮息债券CCTeu
 1/30             加拿大               10年期公债
 1/30             德国     20亿欧元    2044年7月4日到期,票息2.5%
                                       的30年期公债
 1/31    0120     日本                 三个月期贴现国库券
 1/31    0130     日本                 两年期公债
 1/31             加拿大               30年期公债
 2/4     1630     美国                 13周和26周期国库券
 2/5     0130     日本                 10年期政府公债
 2/5     1630     美国                 52周期国库券
 2/5              英国                 2024年到期票息0.125%的指
                                       数关联债券
 2/6     0120     日本                 六个月期贴现国库券
 2/6              加拿大               三年期公债
 2/6              德国     40亿欧元    2018年2月23日到期的五年期
                                       公债
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 张若琪; 审校 王兴亚)
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