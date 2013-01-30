版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 30日 星期三 09:15 BJT

《汇市简讯》美元/日圆缓慢走高,但91.00附近仍有卖兴

0105GMT

* 美元/日圆缓步走高,但在91.00之前及其上方有卖兴

* 91.35上方有停止单--91.32为周一高点,卖单在91.50前方及92.00,更上方有停止单

* 91.50/92.00为选择权障碍水位,附近亦有许多到期选择权执行位

* 附近有大量普通选择权将到期,特别是明日.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐